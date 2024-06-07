'Дякуючи' и 'завдяки': когда правильно использовать эти слова в украинском языке

Среди богатства лексем и оборотов речи в украинском языке часто возникает путаница в использовании определенных слов. Например, деепричастие "дякуючи" не стоит путать с предлогом "завдяки".

Языковеды рассказали, что использовать эти слова следует в разных контекстах. Деепричастия "дякуючи" прежде всего выражают благодарность.

Употреблять деепричастие "дякуючи" уместно только когда следует выразить кому-то благодарность или благодарность.

Например:

Подорожній вже вийшов за ворота, але знову повернувся, безмежно дякуючи господині за гостинність.

Олена подала на стіл безліч наїдків, дякуючи Степанові за допомогу зі збором урожаю.

Актори кілька разів виходили на сцену, дякуючи глядачам за оплески і увагу.

При этом предлог "завдяки" указывает на благоприятные обстоятельства в какой-то ситуации или на лиц, которые помогли что-то сделать или чего-то достичь.

Лише завдяки маленьким донатам ми змогли закрити збір на авто.

Завдяки ретельній та наполегливій праці письменник зміг завершити книгу у визначений термін.

Важно заметить, что "завдяки" не стоит употреблять, если речь идет о негативных явлениях или результатах. Лучше выбрать другие варианты: через, з огляду на, у зв’язку з, тим-то.

К примеру, предложение "завдяки посушливій погоді рівень води в річці знизився на два метри" лучше сформулировать так: "через посушливу погоду рівень води в річці знизився на два метри".

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