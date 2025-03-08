На фронте погиб поэт и врач-кардиолог Владимир Воликов, который вступил в ряды ВСУ с первых дней полномасштабной войны

На войне погиб украинский поэт, боевой медик и врач-кардиолог высшей категории Владимир Воликов, который с первых дней полномасштабного вторжения отказался от привычного образа жизни и присоединился к рядам ВСУ. Сердце деятеля культуры, имевшего позывной "Скиф", остановилось по причине пулевого ранения.

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Трагическое известие сообщил побратим медика Алексей Сагаловский на своей странице в Facebook. Он выразил искренние соболезнования всем близким людям защитника.

"С большой скорбью вынужден сообщить о том, что вчера перестало биться сердце моего друга и побратима, соавтора песен и известного боевого медика Владимира Воликова. Хочу выразить искренние соболезнования семье и друзьям. Столько еще планов было, как же так, Воликов", – написал мужчина.

Не смог сдержать эмоции от потери побратима и Виктор Зайчук. Он вышел на связь в соцсетях, где отметил: "Грустное известие, сегодня погиб от пули мой собрат, военный волонтер, медик, просто замечательный человек. Почивай с миром на лугах Сварожих".

Почтим память Владимира Воликова и его коллега, врач Сергей Бакшеев. В своем Instagram медик поделился, что совсем скоро должен был встретиться с защитником на литературном вечере, однако, к сожалению, этого так и не произойдет.

Стоит отметить, что в 2024 году Владимир Воликов выдал книгу "Поэзия, отапливаемая войной". В собрании деятель культуры отразил все переживания, связанные с полномасштабным вторжением.

"Война наложила свой отпечаток на всех нас. И все мы стали другими. И мои стихи стали другими. Да, в них есть и любовь, и страсть, и вера, что свет победит тьму, но эти стихи объединяет единая наша общая боль: война. Эта книга автобиографическая. Я пытался передать в ней то, через что прошел сам, и зажечь в сердце каждого огонек надежды и веры, что самые темные времена всегда перед рассветом, а наш мир спасет не красота. Нет. Наш мир спасет любовь", – говорится в аннотации.

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