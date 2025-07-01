Врач назвал лучший способ охладиться в жару: этот лайфхак под силу всем

В разгар летней жары, когда температура бьет рекорды, многие ищут эффективные способы охлаждения. И как оказалось, один из лучших методов совсем не требует техники или затрат.

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Врач-косметолог Номан Мохамед рассказал в видео на TikTok, как быстро помочь организму снизить температуру – и сделать это может каждый. Об этом пишет Mirror.

По словам специалиста, чтобы быстро охладить тело в жару, не обязательно покупать дорогие устройства – достаточно правильно использовать холодную воду. Лучше всего – облить запястья холодной водой, поскольку именно здесь проходит лучевая артерия, что помогает быстро снизить температуру тела.

Кроме этого, врач советует поставить миску со льдом перед вентилятором – такой "домашний кондиционер" создает поток прохладного воздуха и эффективно освежает комнату. А еще – спать на полу, где температура обычно ниже, чем на кровати или диване.

Эти советы могут показаться очевидными, но именно они помогают пережить жару, когда кондиционер недоступен, а тело стремится хотя бы немного прохлады.

Как ранее писал OBOZ.UA, на Европу надвигается серьезная волна жары, которая накроет континент в ближайшие дни. Местами прогнозируют температуру до +42 градусов. Предупреждения об экстремальных погодных условиях уже обнародовали метеослужбы Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

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