Впервые во время полномасштабной войны: в Украину прибыла делегация НАТО во главе с главнокомандующим ОВС

Впервые во время полномасштабной войны Украину посетила высокопоставленная делегация НАТО во главе с Адмиралом Пьером Вандье, Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил Альянса по вопросам трансформации. Во время визита обсуждали практическое сотрудничество и участие украинских военных в учениях.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. Он рассказал, что представители Альянса прибыли в Украину чтобы обсудить стратегическое сотрудничество.

Главной темой обсуждений стали будущие учения НАТО. Планируется, что украинские подразделения будут участвовать в роли условного противника (Red Team). В прошлом году команды из нашей страны показали значительное преимущество над иностранцами.

"Прошлогодний опыт участия наших подразделений показал союзникам новейшие методы ведения войны – в учебных сценариях украинские команды продемонстрировали существенное преимущество", – напомнил заместитель руководителя ОП.

Во время встречи также уделили внимание будущему Совместного центра НАТО–Украина (JATEC).

"Мы выходим на финальный этап развертывания украинских систем управления, развиваем аналитические способности и приобщаемся к масштабированию учебных программ", – подчеркнул Палиса.

Напомним, во время учений у побережья Португалии многонациональная команда под руководством Украины действовала как условный противник и победила силы НАТО во всех смоделированных боях. В ходе одного из сценариев морские беспилотники даже "потопили" фрегат альянса.

