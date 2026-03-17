Потопили фрегат НАТО морскими дронами: во время военных учений в Португалии Украина в роли условного противника выиграла все бои

Во время учений у побережья Португалии многонациональная команда под руководством Украины действовала как условный противник и победила силы НАТО во всех смоделированных боях. В ходе одного из сценариев морские беспилотники даже "потопили" фрегат альянса.

О ходе учений рассказал человек из Украины, который непосредственно участвовал в маневрах, в комментарии немецкому изданию Frankfurter Allgemeine. По его словам, в пяти различных сценариях отрабатывали защиту портов и конвоев, а также атаки на морские группы. В каждом случае команда условного противника, так называемые "красные", побеждала силы НАТО.

В издании приводят слова одного из участников: "Проблема была не в том, что они не могли нас остановить – они даже не видели нашего оружия".

Уроки морской войны

В учениях участвовали подразделения из США, Великобритании, Испании и других стран, но общее руководство "красными" осуществляла Украина. Основной целью было проверить новые технологии в условиях, максимально приближенных к реальному бою.

Украинские военные применили несколько версий морских дронов Magura V7. Один из них нес разведывательное оборудование и взрывчатку, другой был оснащен пулеметом. Кроме украинских аппаратов, в учениях использовали беспилотные лодки и другие страны.

По правилам маневров реальных атак не проводили. Победу фиксировали тогда, когда одна сторона первой брала противника на прицел и могла это подтвердить видео. Например, если беспилотник подходил к кораблю настолько близко, что мог уничтожить его радар, это считалось успешным ударом.

Дроны против флота

В пяти сценариях участвовали десятки единиц техники. Кроме морских дронов, использовали самолеты и большие боевые корабли. В конце четвертой недели тренировок, как сообщили в Киеве, команда условного противника одержала общую победу.

В одном из эпизодов во время моделирования атаки на конвой беспилотники нанесли настолько много "попаданий" по фрегату, что в реальном бою корабль, вероятно, затонул бы. По словам участников, экипаж корабля даже через несколько минут после этого писал в общем чате, планируется ли атака.

Представитель НАТО подтвердил Frankfurter Allgemeine, что во время этих учений украинские военные впервые в истории альянса возглавили и координировали силы условного противника. В НАТО назвали это историческим этапом, который демонстрирует растущую роль Украины в военных тренировках альянса.

По словам представителя, украинское командование внесло в маневры боевой реализм, основанный на опыте войны. Именно этот опыт помог испытать новые тактики и показал, что беспилотные системы могут представлять серьезную угрозу для морских сил.

