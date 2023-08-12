Впервые разрыдался на войне: украинский воин рассказал щемящую историю с фронта. Видео

На передовой защитник рассказал о трогательном моменте с дедушкой, заставившим его впервые заплакать на войне. Пожилой мужчина, едва опираясь на велосипед, подошел к защитникам и угостил их конфетами.

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Видео на котором защитник рассказал эту историю, распространили в соцсети TikTok.

Дедушке, по словам военного, было более 90 лет и он уже раз проходил через войну.

"Ребята, я знаю, как это..." – сказал дедушка военным.

Так, некоторые украинцы на склоне лет вынуждены уже второй раз проживать все ужасы войны. Воин отметил, что именно за таких людей сейчас защитники и защищают нашу Украину.

"За них сражаемся. За тех, кто воевал за нас тогда" – говорит военный.

Напомним, что ранее сеть тронула видео встречи украинского защитника с маленьким сыном. Маленький мальчик сразу обрадовался и улыбался папе.

Ранее в сети опубликовали трогательные кадры встречи с семьей украинского пограничника по имени Денис. Мужчина вернулся из передовой и сразу же попал в теплые объятия всех членов семьи. Родные, долго ждали своего Героя, окружили его любовью, а также плакали и прыгали от радости.