Возвращение людей, борьба с бедностью и справедливый мир: Терехов назвал приоритеты государства

Главным условием возвращения украинцев домой, в частности в прифронтовые общины, является наступление прочного и справедливого мира, заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов. Отдельным острым вызовом он назвал бедность, которая сегодня охватила треть украинских семей. Об этом глава АМПГ рассказал во время рабочего визита в Днепр.

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"У каждого города должен быть четкий план действий, четкий экономический проект, четкий проект возвращения людей. Для нас очень важно, чтобы к этому присоединились международные партнеры, к созданию таких проектов, которые станут якорем для того, чтобы люди возвращались", – отметил он.

Что касается бедности, Терехов уточнил масштаб проблемы и назвал её одним из главных вызовов после войны.

"Сегодня она затрагивает всех, она выходит на первый план, кроме войны, конечно. Ведь сегодня каждая третья семья живет на грани бедности, и это недопустимо", – сказал он.

По словам председателя Ассоциации, общины-члены АПМГ будут совместно продвигать пакет законодательных инициатив в поддержку населения – в частности, установление минимальной заработной платы на уровне 10 тысяч гривен и минимальной пенсии на уровне 6 тысяч гривен, снижение НДС на продукты первой необходимости до 5% и повышение доступности лекарственных средств.

"Я уверен, что будем поднимать эти вопросы перед центральной властью и отстаивать интересы прифронтовых городов и общин", – подчеркнул Игорь Терехов.

Также вместе со студентами, аспирантами и руководителями вузов он обсудил предложенные Ассоциацией изменения в проведении НМТ для выпускников с прифронтовых территорий, поддержку студенческих стартапов, кредитование молодежи и первое рабочее место.

"Нам сегодня нужен новый менеджмент для городов и государства. Молодёжь должна быть вовлечена в принятие государственных решений, стажировки, работу в муниципалитетах. Именно молодежи предстоит определять, какой будет Украина в будущем", – констатировал глава АПМГ и анонсировал проведение в сентябре Молодежного форума Ассоциации.

Особое внимание Терехов уделил промышленности, которая, по его мнению, должна стать одним из двигателей послевоенного восстановления Украины, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

"Вы работаете и совершаете невероятное. Ваши предприятия созданы и развиваются уже в условиях полномасштабной войны, и это действительно мужественный шаг", – подчеркнул он.