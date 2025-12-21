Возвращение к истокам: как поколение Z будет называть своих детей в 2026 году

Ожидается, что в следующем году родители будут выбирать своим детям довольно необычные имена. Среди имен для девочек растет популярность Олимпии, Адхары и Марселлы, тогда как среди мальчиков могут подняться в рейтинге Рамзес, Исидор и Линус.

Такой прогноз опубликовал сайт Nameberry. Там отметили, что тренды имен для детей, которые родятся в 2026 году, обусловлены эскапизмом – среди мрачных заголовков и растущей неопределенности родители активно ищут имена, которые напоминают им что угодно, только не нашу реальность.

"Когда новости слишком тяжелые, чтобы их выдержать, они обращаются к своим любимым видам развлечений. После того, как многие из них потерялись в эпическом романтическом сериале, историческом романе, аниме-адаптации или реалити-шоу, у них появляется свежее вдохновение для списков имен для своих детей. Люди выбирают имена, которые кажутся фантастическими, ностальгическими или полными надежды", – сказано в статье.

На самые модные имена для детей сегодня могут влиять вымышленные миры, идеализированное прошлое и воображаемое будущее. Родители выбирают их с надеждой, что их носители помогут сделать реальный мир лучше.

10 самых популярных тенденций в выборе имен для детей на 2026 год по версии Nameberry

Древние цивилизации

Родители, которые выбирают имена, относящиеся к древним цивилизациям, часто стремятся связать своих детей с историей. Для некоторых это означает почитание собственного наследия с помощью мезоамериканских или древнеазиатских имен.

"Для других эти имена предлагают способ справиться с неопределенным будущим, вернувшись к романтизированному прошлому, особенно через древнегреческий и римский выбор", – сказано в материале.

Среди таких имен есть, например, Агастья, Арат, Аврелиан, Азад, Ацтлан, Кассандр, Крессида, Сирил, Эулалия, Исидор.

Showgirl Names – гламурные, сценические имена

Примеры имен: Присцилла, Ревери, Рокси, Сабина, Сакина, Саломея, Серафина, Солана, Таллула, Вивьенн.

Soulful Names – "душевные" имена

Примеры имен: Алма, Сидар, Чоузен, Крид, Кипрес, Дав, Эванджелин, Хозанна, Джубили, Олив.

A-OK Boomer Names – ретро-имена поколения бумеров

Примеры имен: Бетси, Беверли, Блэр, Бонни, Брюс, Конни, Синтия, Дарла, Диана, Ленни.

Romantasy Names – романтические фэнтези-имена

Примеры имен: Алистер, Амброуз, Азлан, Бронвен, Калиста, Карис, Лиливер, Лисандр, Магнус, Оделия.

Vowel Hiatus Names – имена с сочетанием гласных

Примеры имен: Амаэль, Аная, Ая, Дея, Эйриан, Элио, Элоа, Эзая, Гаэль, Леони.

Number Names – имена, связанные с числами

Примеры имен: Октав, Октавия, Октавиан, Оттавия, Отто, Прима, Примо, Квейд, Квинт, Севен.

Straight Out of Utah – американские имена, распространенные в Юте, выходят за пределы штата

Примеры имен: Эйвен, Бенсон, Боди, Брексли, Брайтон, Бронсон, Коаст, Коко, Кови, Дотти.

Anime Names – имена из аниме-культуры

Примеры имен: Аня, Аура, Аяка, Иссей, Джину, Кайто, Кая, Рин, Кейта, Мира.

Brit Lit Names – имена из британской литературы

Примеры имен: Брэм, Брайони, Бронте, Седрик, Селия, Конрад, Крузо, Дарси, Долли, Эстелла.

Как сообщал OBOZ.UA, есть немало путей, которыми можно пойти, выбирая имя для новорожденного – от имен, передающихся из поколения в поколение, до тех, что стали популярными благодаря знаменитостям. Есть и другой метод – выбрать имя, которое звучит лучше всего, то есть является самым благозвучным. Среди женских таким является имя София, определили ученые.

