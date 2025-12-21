Наука определила самое красивое женское имя: насколько оно распространено в Украине

Есть немало путей, которыми можно пойти, выбирая имя для новорожденного – от имен, передающихся из поколения в поколение, до тех, что стали популярными благодаря знаменитостям. Есть и другой метод – выбрать имя, которое звучит лучше всего, то есть является самым благозвучным. Среди женских таким является имя София, определили ученые.

Видео дня

Об этом говорится в материале My 1st Years. Он был создан в сотрудничестве с доктором Бодо Винтером, доцентом когнитивной лингвистики в Бирмингемском университете, который помог проанализировать сотни популярных имен для детей, чтобы выявить самые красивые по звучанию имена как в Великобритании, так и в США.

"Принципы лингвистики, такие как фонетический символизм, и исследования в этой области показывают, что некоторые слова – а следовательно, и имена – звучат лучше других. Хотя эти выводы не являются универсальными, существует множество исследований, подтверждающих, что значимые ассоциации с именами являются общими для языков всего мира", – сказано в статье.

Среди популярных в Британии имен для девочек первые места в рейтинге самых красивых имен заняли София, Зои и Рози. Другие имена, заканчивающиеся на звук "и", включая Софи, Айви и Фиби, заняли места с четвертого по шестое.

В США самые популярные имена для детей несколько отличаются, однако София остается неизменным фаворитом (и самым красивым по звучанию) по ту сторону Атлантики. Это имя, появившееся в Греции в IV веке, означает "мудрость".

Другие имена для девочек, которые оказались популярными и приятными для уха в Штатах, включали Зои, Эверли, Софи и Айви.

Отметим, что имя София популярно в Украине, а также в США, Мексике, Чили, Италии, Испании, Словакии, Германии, Франции, Великобритании и в целом в Европе, Латинской Америке и других частях мира. Оно легко адаптируется к различным языкам, сохраняя свой корень и элегантное звучание (Sofia, Sophia, Sophie, Zofia и другие вариации).

Как сообщал OBOZ.UA, в первом полугодии 2025 года и в целом, и по регионам изменились предпочтения украинских родителей относительно имен своих детей. Так, в тройке лидеров имен для мальчиков оказались Александр, Марк и Тимофей, а для девочек – София, Эмилия, Ева. А среди наиболее экзотических имен доминируют античные, в том числе славянские.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!