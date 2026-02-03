'Возвращаться некуда, там все оккупировано': Виталий из Мариуполя рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

78-летний Виталий всю жизнь представлял старость простой и спокойной: родной Мариуполь, море рядом, семья, дети и любимая квартира. Но война разрушила эти планы за считанные недели. Дом выгорел на глазах у Виталия – туда попала фосфорная бомба. Свою историю мужчина рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"На седьмом этаже, прямо под нашей квартирой, был огонь. Дочка еще была дома. Она почувствовала запах, увидела языки пламени, которые фактически перекидывались на нашу квартиру. Окна и лоджия были застеклены пластиком, и все это очень быстро занялось. Дочь схватила то, что смогла, ведь запах дыма был настолько сильный, что им можно было задохнуться", – вспоминает мужчина.

С тех пор начались дни, похожие на борьбу за выживание. Воду семья добывала из снега, пропуская ее сквозь вату, чтобы каждому хватило хотя бы глоток на день. Еду пытались привозить с дачи, но дорога туда становилась смертельно опасной – под прицелом вражеских танков.

"Мы видели этих российских бойцов, которые ходили с оружием. Видели, как прямо перед нами маневрировал российский танк. Он бил по всему подряд", – рассказывает Виталий.

Когда российские оккупанты объявили так называемую "зачистку", стало понятно: оставаться больше нельзя. Виталий вместе с семьей выходил из города пешком. На рукавах – белая тюль, единственный знак того, что они мирные. Впереди была долгая и опасная дорога через оккупированные территории, которая в конце концов привела их в Киев.

"Здесь все чужое: ты находишься в чужой квартире, смотришь на чужой потолок, спишь на чужой кровати. Однако, о возвращении даже речи нет: возвращаться некуда, там все оккупировано, и возвращаться просто некуда. Даже в мыслях этого нет", – говорит мужчина.

Смотрите историю Виталия из Мариуполя здесь.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.