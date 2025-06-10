В Антарктиде сокращается популяция императорских пингвинов: ученые назвали причину

В Антарктиде почти на четверть сократилась популяция императорских пингвинов. Потери произошли в результате глобального потепления, которое пагубно влияет на их среду обитания.

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Об этом сообщает France24. По словам исследователей, скорость такого сокращения является особым поводом для тревоги.

Ученые, изучающие крупнейший в мире вид пингвинов, использовали спутники для мониторинга шестнадцати колоний, расположенных на Антарктическом полуострове. Эти колонии составляют почти треть мировой популяции императорских пингвинов.

По словам Питера Фретвелла из Британской антарктической службы (BAS), который занимается отслеживанием дикой природы из космоса, результаты оказались примерно на 50 процентов хуже, чем даже самые пессимистичные прогнозы.

В частности, исследование, опубликованное в журнале Nature Communications: Earth & Environment, показало, что численность контролируемых колоний сократилась на 22 процента за 15 лет до 2024 года. Это значительное ухудшение по сравнению с предыдущей оценкой сокращения на 9,5 процента по всей Антарктиде в период с 2009 по 2018 год. Основной причиной такого резкого уменьшения популяции является потепление климата, которое приводит к истончению и дестабилизации льда в местах размножения пингвинов.

В последние годы некоторые колонии императорских пингвинов потеряли потомство. Все птенцы погибли, поскольку лед под ними обвалился. Это произошло еще до того, как вылупившиеся пингвины достигли достаточного возраста, чтобы самостоятельно выжить в холодном океане.

Питер Фретвелл отметил, что новое исследование указывает на сокращение численности пингвинов с начала мониторинга в 2009 году. Это происходило еще до того, как глобальное потепление начало существенно влиять на лед, образующийся над открытой водой у побережья в этом регионе. Однако, по его мнению, виновником, вероятно, все еще является изменение климата. Потепление создает и другие проблемы для пингвинов, такие как увеличение количества осадков или усиление вторжения хищников, что также негативно влияет на их популяцию.

"Императорские пингвины, пожалуй, являются самым ярким примером того, где изменение климата действительно проявляет свое влияние. Это просто температура льда, на котором они размножаются и живут, и это настоящее изменение климата. Тревожный результат", – подчеркнул ученый.

Исследование 2020 года показывает, что популяция императорских пингвинов насчитывает примерно четверть миллиона пар, и все они живут в Антарктиде. Птенцы императорского пингвина вылупляются из яйца, которое зимой согревает самец, пока самка отправляется на двухмесячную охоту за рыбой. По возвращении в колонию самка кормит детеныша отрыгивая пищу, а затем оба родителя по очереди занимаются поиском пищи.

Для самостоятельного выживания у птенца должны отрасти водонепроницаемые перья, процесс, который обычно начинается в середине декабря. В новом исследовании использовались спутниковые снимки высокого разрешения, сделанные в течение октября и ноября, прежде чем регион погружается в зимнюю темноту.

Фретвелл сказал, что стоит посмотреть на остальную популяцию, чтобы увидеть, распространяется ли этот тревожный результат на весь континент. По его словам есть надежда, что пингвины в будущем могут уйти дальше на юг, где холоднее, но добавил, что непонятно, как долго они там продержатся.

Согласно прогнозам компьютерных моделей, этот вид будет на грани исчезновения к концу века, если люди не уменьшат выбросы, нагревающие планету.

"Мы имеем действительно удручающую картину изменения климата и сокращения населения даже быстрее, чем мы думали, но еще не поздно. Мы, вероятно, потеряем много императорских пингвинов на этом пути, но если люди изменятся, и если мы уменьшим или изменим наши выбросы, тогда мы спасем императорских пингвинов", – подчеркнул ученый.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля, возле антарктической станции "Академика Вернадского" удалось сфотографировать уникальную семью пингвинов. В ней подрастает сразу трое птенцов, что является довольно редким явлением для субантарктических пингвинов.

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