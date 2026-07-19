"Восстановим доброе имя бригады": 155-я ОМБр получила нового командира после ареста предыдущего. Фото

В воскресенье, 19 июля, полковник Андрей Крока возглавил 155-ю ОМБр. Он занял эту должность после ареста предыдущего командира Станислава Лучанова, которого подозревают в убийстве двух мужчин.

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Во время торжественной церемонии новому командующему бригады вручили Боевое знамя. Об этом сообщается на странице 155-й ОМБр в Facebook.

Знамя передал заместитель командира 21-го армейского корпуса по психологической поддержке персонала полковник Дмитрий Дрозденко.

"Я верю, что вместе мы восстановим доброе имя нашей бригады", – заявил Крока, обращаясь к личному составу.

Военнослужащие бригады также были награждены знаками отличия Минобороны, в частности медалями "Крест доблести", "Защитнику Украины" и "Крест Сухопутных войск".

Напомним, что 14 июля суд поместил бывшего комбрига 155-й ОМБр Станислава Лучанова под стражу на 60 суток без права залога. Его и ещё девять военнослужащих подозревают в похищении и убийстве братьев Максима и Романа Мосейчуков из Киевской области. Лучанов вину не признаёт.

Подробности дела

Ранее правоохранители задержали десять подозреваемых в убийстве братьев Мосейчуков. Бывшую комбригаду задержали 13 июля в Подольском районе Киева, после чего ему сообщили о подозрении в организации незаконного лишения свободы, похищении людей и умышленном убийстве двух человек. По этим статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По данным Нацполиции, еще одному фигуранту инкриминируют умышленное убийство двух человек, а восьмерых других подозревают в незаконном лишении свободы и похищении людей. Всех подозреваемых взяли под стражу.

Президент Владимир Зеленский подтвердил задержание десяти человек, отметив, что среди них есть военнослужащие и бывший командир 155-й бригады.

Что известно об убийстве братьев

Сообщение об исчезновении двух братьев поступило в полицию Киевской области 3 июля. Сразу после этого следователи и оперативники начали поиски.

По данным следствия, конфликт начался после ссоры между одним из братьев и местной жительницей из-за громкой музыки и езды на мотоциклах. После того как братья отказались извиниться перед женщиной, её муж — военнослужащий — решил отомстить и привлек к этому других военных.

Следствие считает, что участники группы проникли на территорию дома потерпевших, применили оружие, силой вывезли братьев в другую область, незаконно удерживали их в течение длительного времени, а впоследствии убили.

9 июля правоохранители обнаружили тела погибших. Они были закопаны в лесополосе на территории Полтавской области. При осмотре былизафиксированы многочисленные огнестрельные ранения.

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