'Война за море: от Днепра до Крыма': премьера фильма о миссиях ГУР на воде

В воскресенье, 10 марта 2024 года, в 22:15 в эфире национального телемарафона "Единые новости" выйдет документальный фильм "Война за море: от Днепра до Крыма" из цикла "Военная разведка Украины". Об этом сообщает Главное управление разведки.

По информации ГУР, в ленте, автором которой является журналист Артем Шевченко, раскрываются неизвестные детали боевых миссий спецподразделений ГУР МО Украины и других составляющих Сил безопасности и обороны, осуществленных в 2022–2023 годах на Днепре, Каховском водохранилище и в Черноморской:

● десантные операции в Энергодаре;

● высадка и создание плацдарма на левом берегу Херсона;

● возврат контроля над нефтегазодобывающими платформами в Черном море;

● морские рейды в Крым;

● операции по уничтожению русских кораблей ударными дронами.

"Война за море" – уже пятая лента из цикла "Военная разведка Украины", над которой в качестве автора работал журналист Артем Шевченко. Ранее была трилогия "Небо", "Земля", "Море" и фильм "Сбитые летчики России".