"Война безжалостно уносит лучших": в результате удара FPV-дрона погиб 23-летний герой из Николаевской области. Фото

К сожалению, Украина в войне с российскими захватчиками теряет своих лучших сыновей. Недавно была подтверждена гибель в Харьковской области юного воина из Николаевской области Антона Цегельника.

Видео дня

Младший сержант погиб в начале декабря 2025 года. Баштанский горсовет 23 июля подтвердил, что юноша был убит дроном в прошлом году на позициях ВСУ.

Что известно о Герое

Антон родился в июне 2002 года.

"Молодой. Смелый. Верный военной присяге и украинскому народу. Он вступил в ряды защитников, чтобы защищать самое дорогое – родную землю, свободу и будущее Украины", – отметили в Баштанской громаде, на родине юноши.

6 декабря 2025 года в Харьковской области позиция украинских военных "Явир" подверглась вражескому удару с помощью FPV-дрона. На этой позиции, среди прочих, выполнял боевую задачу и Антон.

"Война безжалостно уносит лучших. Она уносит тех, кто мог строить будущее, создавать семью, воспитывать детей, радоваться жизни… Но именно благодаря таким Героям Украина продолжает жить, бороться и стоять", – уверены на родине Воина.

Коллектив OBOZ.UA склоняет головы в скорби и выражает самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам Антона.

Другие Герои страны

В Обухове Киевской области простились с военным Захаром Сподинским. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в Донецкой области 18 ноября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Днепр 17 июля 2026 года перестало биться сердце военного из Белоцерковского района Киевской области Алексея Штики. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!