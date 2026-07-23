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"Война безжалостно уносит лучших": в результате удара FPV-дрона погиб 23-летний герой из Николаевской области. Фото

Михаил Левакин
Новости. Общество
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Антону Цегельнику было всего 23 года
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К сожалению, Украина в войне с российскими захватчиками теряет своих лучших сыновей. Недавно была подтверждена гибель в Харьковской области юного воина из Николаевской области Антона Цегельника.

Младший сержант погиб в начале декабря 2025 года. Баштанский горсовет 23 июля подтвердил, что юноша был убит дроном в прошлом году на позициях ВСУ.

Что известно о Герое

Антон родился в июне 2002 года.

"Молодой. Смелый. Верный военной присяге и украинскому народу. Он вступил в ряды защитников, чтобы защищать самое дорогое – родную землю, свободу и будущее Украины", – отметили в Баштанской громаде, на родине юноши.

6 декабря 2025 года в Харьковской области позиция украинских военных "Явир" подверглась вражескому удару с помощью FPV-дрона. На этой позиции, среди прочих, выполнял боевую задачу и Антон.

Антону Цегельнику было всего 23 года.

"Война безжалостно уносит лучших. Она уносит тех, кто мог строить будущее, создавать семью, воспитывать детей, радоваться жизни… Но именно благодаря таким Героям Украина продолжает жить, бороться и стоять", – уверены на родине Воина.

Коллектив OBOZ.UA склоняет головы в скорби и выражает самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам Антона.

Другие Герои страны

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Как сообщал OBOZ.UA, в городе Днепр 17 июля 2026 года перестало биться сердце военного из Белоцерковского района Киевской области Алексея Штики. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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