Был верен присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Алексея Штыки. Фото

В городе Днепр 17 июля 2026 года перестало биться сердце военнослужащего из Белоцерковского района Киевской области Алексея Штики. Воин до самого конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальное известие – скончался наш земляк, младший сержант Алексей Штика (1979 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был сапером-разведчиком отделения инженерной разведки одной из воинских частей. К сожалению, он скончался 17 июля 2026 года в городе Днепр.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Руслан Фурсенко. Сердце украинского воина остановилось 1 июля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб спортсмен и боевой медик из Броваров Киевской области 45-летний Николай Антошкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июля 2026 года.

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