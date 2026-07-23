Верный сын Украины: в Киевской области простились с военнослужащим Захаром Сподинским. Фото

В Обухове Киевской области в среду, 22 июля, простились с военнослужащим Захаром Сподинским. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в Донецкой области 18 ноября 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Болезненная утрата

"Обуховская община с глубокой скорбью сообщает, что после почти двух лет мучительного ожидания родные сегодня встретили на щите своего Защитника – Сподинского Захара Владимировича", – говорится в сообщении.

Герой родился 1 февраля 1983 года в городе Покровске Донецкой области. В июне 2024 года встал на защиту Украины. Служил стрелком в стрелковом специализированном отделении стрелкового специализированного взвода 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

К сожалению, 18 ноября 2024 года, выполняя боевую задачу вблизи населённого пункта Терны Краматорского района в Донецкой области, воин погиб в результате вражеского артиллерийского обстрела. Долгое время Захар считался пропавшим без вести, и только после сложной процедуры идентификации появилась возможность достойно проводить его в последний путь.

"Выражаем искренние соболезнования отцу Владимиру Николаевичу, сестре Татьяне, а также всем родным, близким и сослуживцам погибшего воина", – добавили в пресс-службе.

Героя похоронили в Обухововской громаде – проводить воина в последний путь пришли близкие, побратимы и неравнодушные украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля 2026 года в городе Днепр перестало биться сердце военного из Белоцерковского района Киевской области Алексея Штики. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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