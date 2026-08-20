Воевал на Покровском направлении: из российского плена вернулся отец четырех детей из Житомирщины

В результате обмена пленными 19 августа домой вернулся 56-летний Олег Вервес из села Зарубинцы Житомирской области. Мужчина пробыл в российской неволе больше двух лет.

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Защитник воевал на Покровском направлении. Подробности его истории рассказала "Укринформу" его жена Надежда.

Дорога на фронт

До начала полномасштабного вторжения Олег работал в охранной структуре в Киевской области. В 2022 году ему дважды вручали повестки, но оба раза возвращали из ТЦК. Мобилизовать его удалось с третьего раза – в день рождения, 17 мая 2022 года.

Сначала военный служил в ремонтной роте 260-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича, после чего его перевели в штурмовой батальон, прикомандированный к 110-й отдельной механизированной бригаде им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

Обстоятельства плена

Связь с бойцом оборвалась 26 июля 2024 года на Покровском направлении. Командование уверяло, что он удерживает позицию, однако интуиция подсказывала супруге, что он захвачен в плен. Изначально информацию удалось найти в социальных сетях, а официально статус пленного подтвердили в апреле 2025 года. Из соцсетей и от вернувшихся из неволи побратимов женщина узнала, что мужа держали в российском Орске. Олег попал в плен с раненой рукой, и за все годы заключения смог передать всего одно письмо.

Долгожданное возвращение

Новость о том, что муж освобожден в ходе обмена, застала Надежду на работе, и она уже успела пообщаться с ним по телефону. Дома защитника с нетерпением дожидаются четверо детей и двое внуков.

Напомним, Украина и Россия провели очередной масштабный обмен пленными в среду, 19 августа 2026 года. В рамках договоренностей домой возвращаются защитники Украины, находившиеся в российском плену, среди которых военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии и пограничники.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущий, 75-й обмен между Украиной и страной-агрессором состоялся 5 июня. В тот день домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский украинец. Освобожденные защитники участвовали в боевых действиях на разных направлениях фронта, а самому старшему из них исполнилось 62 года.

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