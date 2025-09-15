ОККО оказала военным поддержку на почти 343 млн грн за полгода

В течение шести месяцев сеть АЗК ОККО предоставляет украинским военным специальные скидки на топливо, еду и напитки в рамках государственной программы Плюсы в приложении Армия+ от Министерства обороны Украины. Параллельно компания продолжает собственную инициативу "Согреваем защитников", в рамках которой бесплатно угощает военных кофе и хот-догами на прифронтовых заправках. Только на эти проекты за полгода ОККО направила почти 343 млн грн.

В частности, в рамках программы Плюсы военные почти 1,5 млн раз воспользовались предложениями от ОККО. Со скидками было заправлено свыше 25,2 млн литров топлива.

Что касается инициативы "Согреваем защитников", в рамках которой на прифронтовых АЗК ОККО военных бесплатно угощают горячими напитками и хот-догами, то она действует на 54 заправках в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

"Для нас принципиально важно, чтобы поддержка армии была не разовой, а системной. Это подтверждает, прежде всего, наш флагманский проект "ОКО ЗА ОКО", который продолжается уже почти три года. За четыре этапа, включая нынешний четвертый этап ОКО ЗА ОКО – Дронопад, – мы вместе с фондом "Повернись живим" обеспечили военных оружием и техникой более чем на 1,4 млрд грн. А скидки в приложении Армия+ и проект "Согреваем защитников" – это еще один ежедневный способ выразить благодарность тем, кто защищает страну", – отметил Васыль Дмытрив, вице-президент по маркетингу ОККО.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ОККО направила на помощь армии и гуманитарные проекты почти 3 млрд грн.