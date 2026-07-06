Военный учет юношей 2009 года: как это сделать без очередей и бумажных документов

Юноши 2009 года рождения могут до 31 июля встать на воинский учет онлайн через приложение "Резерв+". Такой способ позволяет пройти обязательную процедуру без посещения ТЦК и СП, без бумажных документов и очередей.

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О возможности дистанционной постановки на воинский учет напомнило Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что до 31 июля юноши 2009 года рождения могут воспользоваться сервисом в "Резерв+", а уже с 1 августа сделать это можно будет только при личном обращении в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Как работает сервис

В Минобороны пояснили, что онлайн-процедура занимает всего несколько шагов. Для этого необходимо установить или обновить приложение "Резерв+" до последней версии, авторизоваться через BankID, выбрать функцию "Встать на учет", проверить отображаемые данные и подтвердить запрос.

После этого система автоматически обработает обращение. Если постановка на воинский учет прошла успешно, в приложении появится "Резерв ID" со статусом "Призывник".

Что нужно знать

В Министерстве обороны отдельно подчеркнули, что постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу. Эта процедура необходима для получения воинско-учетного документа.

Такой документ может понадобиться при поступлении в учебное заведение, трудоустройстве, оформлении отдельных документов или получении государственных услуг. После 31 июля возможность дистанционной постановки на учет будет недоступна, поэтому с 1 августа пройти процедуру можно будет только лично в ТЦК и СП.

Ранее OBOZ.UA писал о том, кого не могут мобилизовать в июле. Так, действующее законодательство содержит четкий перечень лиц, имеющих право на освобождение от исполнения воинского долга. Закон гарантирует право на освобождение от службы целому ряду граждан.

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