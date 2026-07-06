"Он хочет положить этому конец": после обстрела Киева Трамп заявил о желании Путина завершить войну

Президент США Дональд Трамп после очередного массированного российского удара по Киеву заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет завершить войну против Украины. Украинская сторона стремится к прекращению боевых действий, а переговоры могут дать результат уже в ближайшее время.

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Об этом Трамп заявил в ответ на вопрос журналистов о том, почему Путин не испытывает давления со стороны США. Видеоматериал опубликовал Белый дом на официальном YouTube-канале.

Журналисты поинтересовались, почему после общения с Трампом Кремль продолжает атаковать гражданское население Украины. В ответ президент США заявил, что глава Кремля все же стремится завершить войну.

"Я думаю, он действительно испытывает давление. Он хочет положить этому конец, Украина тоже этого хочет, и мы ведем переговоры — посмотрим, удастся ли нам это сделать. Это ужасная ситуация", — сказал американский президент.

Переговорный процесс ближе к завершению, чем считает большинство людей.

"Я думаю, что мы гораздо ближе, чем люди осознают. И президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Я скажу вам это очень решительно. И президент Зеленский на самом деле хочет, чтобы это закончилось сейчас", — отметил Трамп.

Кроме того, президент США в очередной раз заявил, что современная война кардинально изменилась из-за массового применения беспилотников. Именно дроны стали одним из главных факторов больших потерь на поле боя.

Трамп также назвал российско-украинскую войну "ужасной ситуацией". Ведь каждый месяц на фронте гибнут десятки тысяч людей, и выразил надежду, что переговоры позволят положить конец боевым действиям.

"Подумайте об этом. Два месяца назад погибло 25 тысяч человек. В прошлом месяце был установлен рекорд — 36 тысяч человек погибли за один месяц. Молодые солдаты идут на войну и гибнут ещё до первых выходных", — сказал президент США.

Напоминаем, что российские войска в ночь на 6 июля массированно атаковали Киевскую область. Последствия вражеских ударов зафиксированы как минимум в трех районах области. Пострадало гражданское население.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Это событие состоится на саммите НАТО в Анкаре (Турция), который пройдет 7 и 8 июля.

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