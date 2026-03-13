Военные могут бесплатно получить лекарства: в Минобороны объяснили, как работает программа
Военнослужащие могут пользоваться программой реимбурсации "Доступные лекарства", как и все граждане Украины. Обязательным условием для этого является правильно оформленный электронный рецепт (е-рецепт) на препарат, который входит в соответствующий реестр.
В Министерстве обороны напомнили, что речь идет о более 700 наименований медикаментов – от лекарств для сердечно-сосудистых заболеваний и диабета до препаратов для лечения психических расстройств и эпилепсии. Детали обнародованы на сайте МО Украины.
Какие препараты охватывает программа "Доступные лекарства"
В списках есть препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, хронических болезней дыхательных путей, эпилепсии, болезни Паркинсона, психических расстройств, глаукомы, мигрени и тому подобное. Также предусмотрены лекарства для пациентов после трансплантации, для обезболивания и паллиативной помощи. Кроме того, в программе есть медицинские изделия для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом I типа.
"Перечень препаратов постепенно расширяется", – отметили в ведомстве.
Какая сумма компенсируется
Государство компенсирует стоимость лекарственного средства по самой низкой цене среди тех препаратов, производители которых подали заявку на участие в программе "Доступные лекарства". Именно такой препарат пациент может получить бесплатно.
Другие лекарства, входящие в программу, тоже можно получить по рецепту – в таком случае пациент доплачивает только разницу между установленной суммой компенсации и фактической ценой препарата.
Какой рецепт нужен
Чтобы пациент мог получить свои лекарства дешевле или бесплатно, врач должен правильно оформить е-рецепт. Его выписывают специалисты, оказывающие первичную или специализированную медпомощь в зависимости от вида заболевания.
Добавим, что право выписывать е-рецепты имеют врачи, зарегистрированные в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).
Подтверждением для пациента является SMS-сообщение: в формате "Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ".
Когда это можно сделать
Большинство "Доступных лекарств" назначают при хронических заболеваниях, то есть военнослужащий мог получить первый электронный рецепт еще до вступления в Силы обороны Украины.
Со вступлением на службу обратиться к семейному врачу за первым рецептом можно во время отпуска. Также электронный рецепт могут выписать медики в регионе дислокации воина, если они зарегистрированы в ЕСОЗ.
Повторные рецепты бойцы могут заказывать дистанционно – по телефону или через мессенджеры, даже во время выполнения служебных обязанностей.
Где получить лекарства
С 1 июля 2025 года участие лицензированных аптек в программе "Доступные лекарства" стало обязательным. Они должны подписать договор с Национальной службой здоровья Украины и отпускать препараты по е-рецепту.
Адрес ближайшей аптеки, где действует программа "Доступные лекарства", можно узнать по номеру 1677 или на сайте НСЗУ.
Также на входе в аптеку должна быть наклейка "Здесь есть Доступные лекарства". Такие аптечные учреждения могут работать даже в городах и селах, приближенных к линии соприкосновения.
Другой способ – заказ медикаментов через "Укрпочта Экспресс" в ближайшее удобное отделение "Укрпочты".
