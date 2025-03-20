Военнослужащие-изобретатели смогут получить вознаграждение за свои разработки: в Минобороны анонсировали изменения в законодательство

Военнослужащие-изобретатели, разрабатывающие технологические решения для армии, получат право на справедливое авторское вознаграждение. В то же время государство сможет более эффективно масштабировать созданные разработки.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Отмечается, что в Верховной Раде уже зарегистрированы соответствующие законопроекты.

Изменения в закон инициировало оборонное ведомство под руководством заместителя министра обороны Валерия Чуркина совместно с профессиональным сообществом.

В Минобороны отметили, что в настоящее время военнослужащие научных учреждений, технологических центров и технических мастерских ежедневно работают над новыми разработками, помогающими уничтожать врага. Однако их права интеллектуальной собственности остаются незащищенными в отличие от гражданской сферы.

Для решения этой проблемы в Верховной Раде Украины зарегистрировано два законопроекта № 13110 и № 13111, которые вносят изменения в Гражданский кодекс и другие профильные законы.

Они определяют новый порядок распределения прав интеллектуальной собственности, а именно:

– неимущественные права (авторство, целостность произведения) будут оставаться за военнослужащим, являющимся автором разработки;

– имущественные права (использование, лицензирование) будут принадлежать государству в лице Минобороны или иного органа, где служит разработчик.

Эти изменения в законодательство обеспечат выплату справедливого вознаграждения военнослужащим за их технологические разработки и устранят барьеры для масштабирования технологий благодаря четким полномочиям Минобороны на выдачу лицензий.

"В условиях, когда технологии создаются, испытываются и совершенствуются на поле боя, защита прав интеллектуальной собственности является одним из приоритетов для обороноспособности страны. Минобороны стремится гарантировать справедливое вознаграждение для тех, кто своим умом и талантом создает технологическое преимущество на фронте, защитить права на эти разработки и обеспечить их масштабирование", - отметил Валерий Чур.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что принятие этих законов станет первым шагом к обновлению нормативной базы по интеллектуальной собственности в военной сфере.

Документы совместно разработали: отдел по вопросам интеллектуальной собственности Главного управления военной юстиции, Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и Институт правотворчества НАН Украины.

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