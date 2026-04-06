Военнообязанному, который содержит отца с инвалидностью, отказали в отсрочке: чем все закончилось

Военнообязанному гражданину, который ухаживает за отцом с инвалидностью, отказали в предоставлении отсрочки. Мужчина не согласился с таким решением и обратился в суд, обжаловав действия и бездействие ТЦК и СП.

Суд признал отказ незаконным и обязал повторно рассмотреть заявление с учетом подтвержденных документов об уходе. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Детали дела

Харьковский окружной административный суд решением от 23 марта 2026 года частично удовлетворил иск военнообязанного к ТЦК и СП о признании противоправных действий и бездействия.

Истец просил суд признать незаконным отказ в предоставлении отсрочки от мобилизации, а также бездействие ТЦК и СП, которая заключалась в неоформлении такой отсрочки при наличии оснований, предусмотренных законодательством, и обязать орган оформить ее надлежащим образом.

Свою позицию мужчина обосновал тем, что имеет право на отсрочку как лицо, содержащее отца с инвалидностью I или II группы при отсутствии других лиц, обязанных осуществлять такой уход.

Протоколом № 41 заседания соответствующей комиссии от 14 ноября 2025 года истцу было отказано в предоставлении отсрочки от мобилизации на основании пункта 13 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поскольку он не предоставил документов, подтверждающих отсутствие других лиц, обязанных содержать лицо с инвалидностью.

Это решение было подтверждено сообщением ТЦК и СП № 1338 от той же даты, в котором отмечалось, что истец подлежит призыву на общих основаниях.

Рассмотрев дело, суд частично удовлетворил иск: признал противоправным и отменил решение комиссии в части отказа в отсрочке и обязал ТЦК и СП повторно рассмотреть заявление с учетом выводов суда. В то же время в остальных требованиях, в частности о признании действий и бездействия противоправными и обязанности оформить отсрочку, суд отказал.

Суд также установил, что при рассмотрении заявления ответчик (ТЦК и СП) не использовал предусмотренные законодательством полномочия для проверки необходимых сведений в государственных реестрах, в частности в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года.

В обжалуемом решении не было конкретизировано, какие именно документы должен был подать истец для подтверждения отсутствия других лиц, обязанных содержать человека с инвалидностью I или II группы, что свидетельствует о нарушении принципа правовой определенности.

Суд пришел к выводу, что решение комиссии является незаконным, поскольку ответчик действовал вне установленного законом порядка и не воспользовался своими полномочиями для надлежащей проверки обстоятельств дела.

В то же время суд отметил, что признание противоправных действий и бездействия не является необходимым для восстановления прав истца, поэтому в этой части иска было отказано.

С целью эффективной защиты прав заявителя суд вышел за пределы заявленных требований и обязал повторно рассмотреть его заявление с учетом предоставленных выводов.

Кроме того, с ТЦК и СП в пользу истца взыскан судебный сбор в размере 968 грн 96 коп. Решение может быть обжаловано во Второй апелляционный административный суд в течение тридцати дней с момента его провозглашения.

