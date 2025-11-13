Недопустимая роскошь или необходимость? Сколько денег выделяют из госбюджета на кино и почему Украина проигрывает информационную войну

В октябре 2025 года на производство документальных фильмов о российско-украинской войне из бюджета было выделено 26,59 млн грн, финансирование разделено между восемью победителями соответствующего конкурса. Они получили от 2,3 до 6,1 млн грн.

Много это или мало и надо ли тратить на кино бюджетные средства – рассказывает OBOZ.UA.

Госпомощь – не лишняя, но не более

Производство документальных фильмов (как, впрочем, и всех других) в Украине финансируется из самых разных источников. Все зависит от "пробивных" талантов продюсеров и менеджеров компаний, которые эти картины снимают.

"Финансирование идет из различных фондов, используются гранты и спонсорские деньги, а также государственные средства", – рассказывает OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

В июле-сентябре 2025 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций в лице государственного предприятия "Центр защиты информационного пространства Украины" подписало договора на производство видеоинформационной продукции об украинских военных на общую сумму 144,80 млн грн. Плюс в октябре 26,59 млн грн. Всего за четыре месяца – чуть более 170 млн грн. То есть $4,3 миллиона.

В 2024 году Государственное агентство Украины по кино (оно оперировало бюджетными средствами для создания фильмов) всего выделило 497,5 млн грн – $12,5 млн.

Много это или мало? Ну вот для конкретного проекта документального фильма "Как казаки на Курщину ходили" (о ходе операции украинских военных на территории России) выделено 2,3 млн грн ($57,5 тыс.) – это вообще что?

Считается, что самая низкая отправная точка для расчета стоимости документального кино – это 1000 долларов за минуту готового фильма. То есть, в принципе, если затянуть как следует кушаки, то что-то на час снять можно. Даже для малобюджетных документальных фильмов небольшая профессиональная съемочная группа и оборудование обойдутся в не менее чем 2500 долларов за день съемок. Профессиональные монтажеры берут за день от 800 долларов.

Но в любом случае государственная поддержка необходимый минимум обеспечит. А там, глядишь, и гранты со спонсорами подоспеют.

"Если сравнивать с бюджетом Голливуда, то суммы, которые выделяет Минкульт, – смешные. Но наши продюсеры научились экономить. Причем многое зависит от формата самой документалки. Кто-то много потратит на командировки, поездки по стране, а кто-то сделает упор на декорациях. Кто-то сделает ставку на документальные кадры. Кто-то пригласит на озвучку известного актера, который в кадре будет рассказывать, что происходит. Но сейчас много украинских топ-актеров уменьшают свои гонорары, понимая ситуацию", – рассказывает OBOZ.UA кинокритик Николай Милиневский.

Украина проигрывает информационную войну

Ряд народных депутатов утверждает, что в условиях, когда в бюджете не хватает денег на выплаты украинским военнослужащим, тратиться на кино – непозволительная роскошь. И вообще, если появились лишние деньги, то лучше на них дроны купить.

"Это какая-то странная позиция. Вот пишут, что в бюджете на зарплаты военным не хватает 300 миллиардов гривен. Еще раз – 300 миллиардов! А тут на фильмы – 170 млн грн. Это 0,05% от суммы задолженности по зарплате! И эта сумма, мизерная на общем фоне, тоже ведь была заложена в бюджет. Нам крайне необходимо развитие кино, развитие культурно-информационного пространства. Мы проигрываем россиянам информационную войну, наши дети сидят на российских мультиках, смотрят русскоязычное кино, YouTube и так далее", – говорит Николай Милиневский.

По его убеждению, развитие украинского кино, в первую очередь документального, – не только для внутреннего пользования.

"Это скорее пропаганда, для Запада. Вспомните, какой эффект произвел фильм "Буча" на американских конгрессменов", – говорит кинокритик.

Кстати, Никита Потураев, так же говоря о том, что Украина проигрывает информационную войну, с тревогой отмечает, что с 2023 года государственная поддержка отечественного кино неуклонно уменьшается. Так что, перефразируя классика, можно сказать – тот, кто не финансирует свою культуру, будет финансировать чужую.

"Мы живем в исторические моменты. И нужно зафиксировать эти моменты для нынешнего и будущих поколений. Зафиксировав при этом не только героизм украинских военнослужащих и мирных граждан, но и одновременно показав преступления агрессора", – констатирует председатель Комитета ВР по свободе слова Ярослав Юрчишин, говоря о развитии отечественного документального кино.