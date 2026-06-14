Украинцам предлагают водительские права без экзаменов: в МВД объяснили, в чём проблема с этими объявлениями

Мошенники массово рекламируют в соцсетях "водительские права без экзаменов", используя логотипы МВД, фотографии сервисных центров и даже упоминания о приложении "Дія ", чтобы выманить деньги и личные данные граждан. Однако единственный законный путь получения водительского удостоверения — это обучение в " – ", сдача теоретического и практического экзаменов, а любые предложения "гарантированного результата" являютсяявным признаком мошенничества.

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Об этом рассказал начальник регионального сервисного центра МВД в Одесской, Николаевской и Херсонской областях Вадим Гулько в комментарии СМИ. По его словам, мошенники создают страницы, группы и аккаунты, которые почти не отличаются от официальных ресурсов, в объявлениях аферисты обещают:

гарантированную сдачу теоретического или практического экзамена;

получение водительского удостоверения без обучения;

открытие новых категорий без личного присутствия;

восстановление водительского удостоверения после лишения права управления транспортным средством;

оформление документов для украинцев, находящихся за границей;

ускоренное получение услуг без очередей.

Для оформления такой "услуги" граждан просят перечислить средства на банковскую карту, предоставить копии документов или сообщить личные данные. После получения денег мошенники часто исчезают или придумывают новые платежи и дополнительные сборы, продолжая выманивать средства.

Основная причина успеха таких схем заключается в том, что мошенники научились профессионально маскироваться под государственные учреждения. Для создания доверия они используют:

фотографии настоящих сервисных центров;

официальные логотипы;

реальные номера телефонов;

графики работы центров МВД;

поддельные положительные отзывы;

фейковые истории успешного получения документов.

В некоторых случаях создаются даже видеоролики с якобы реальными клиентами, которые рассказывают о быстром получении водительского удостоверения без сдачи экзаменов. Отдельное беспокойство вызывает использование темы военнослужащих.

Злоумышленники нередко публикуют фотографии защитников Украины и обещают для них особые условия, льготы или упрощенное получение водительских документов. В МВД подчеркивают, что независимо от статуса гражданина процедура получения водительского удостоверения остается одинаковой для всех и регулируется законодательством.

Никаких "особых схем" или неофициальных путей оформления документов для военных не существует. В последнее время мошенники также активно используют популярность приложения "Дія". В рекламе они утверждают, что оформленное через них удостоверение будет полностью легальным и даже отображаться в государственных электронных сервисах.

В сервисных центрах МВД объясняют, что это невозможно. Документ, полученный через интернет-посредников, не вносится в государственные реестры и не может появиться в приложении "Дія". Максимум, что получает клиент мошенников, — это пластиковую карточку, не имеющую никакой юридической силы –

Использование поддельного документа может привести к административной или даже уголовной ответственности. В МВД напоминают, что процедура получения водительского удостоверения остается неизменной. Для этого необходимо:

изучить правила дорожного движения;

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;

пройти практическое обучение в автошколе;

сдать практический экзамен;

лично получить водительское удостоверение.

Любые предложения обойти хотя бы один из этих этапов являются признаком мошенничества. Получив копии паспорта, идентификационного кода или других документов, злоумышленники могут использовать их для оформления кредитов, создания фейковых аккаунтов, доступа к онлайн-сервисам или других незаконных действий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по Украине распространяется новая волна опасного онлайн-мошенничества. Киберпреступники научились искусно маскировать вредоносные рассылки под официальные сообщения от "Укрэнерго", чтобы заразить устройства пользователей вирусами и получить доступ к их конфиденциальным данным.

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