Во время выполнения боевого задания погиб старший штурман истребителя Су-27: что известно

В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении во время выполнения боевого задания погиб старший штурман истребителя Су-27, подполковник Евгений Иванов из 39-й бригады тактической авиации. Самолет выполнял очередной вылет, и, по предварительным данным, ситуация развилась внезапно. Сейчас расследование продолжается.

О трагедии сообщили в официальном Telegram-канале Воздушных сил, где военные подтвердили гибель подполковника Иванова и отметили, что все обстоятельства еще устанавливаются. В сообщении также выразили соболезнования родным и коллегам.

"Погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич. Обстоятельства выясняются. Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота".

В бригаде тактической авиации говорят, что очередной вылет был частью плановой боевой работы, которая в последние месяцы значительно усилилась. Пилоты и штурманы работают в сложных условиях, часто с меняющимися данными по воздушной обстановке. Гибель офицера стала для подразделения особенно болезненной.

По информации на сейчас, обстоятельства падения самолета Су-27 остаются неизвестными, и следственная комиссия анализирует данные из района полета. Происшествие произошло около полудня, когда погода на востоке была относительно стабильной, но военные не исключают дополнительных факторов – технических или боевых. Подразделение, где служил офицер, продолжает работу на направлении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в сентябре 2025 года эта же бригада уже понесла потери. На Запорожском направлении погиб летчик Су-27 майор Александр Боровик, который выполнял боевой вылет 11 сентября. Тогда самолет тоже разбился во время задания. Погибшему было 30 лет.

