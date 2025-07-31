Во Львове врач нагло занял паркоместо ветерана с ампутацией и отказался его освободить: детали

Акушер-гинеколог Львовской областной клинической больницы Игорь Мальчевский на паркинге ОСМД "Львівська оселя" занял место, выделенное для ветерана с ампутацией руки, и отказывается освобождать его. Больница извиняется перед людьми за "недопустимое поведение" своего работника и призывает его также извиниться, однако пока безрезультатно.

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Свои извинения Львовская областная клиническая больница разместила в Facebook, но ограничила пользователям возможность комментировать его. Как предполагают в сети, в больнице опасаются узнать, что люди думают о поступке врача.

"Администрация Львовской областной клинической больницы приносит извинения ветеранскому сообществу и всем защитникам и защитницам за недопустимое поведение нашего работника. Настойчиво советуем Игорю Мальчевскому публично извиниться перед защитником и уладить этот конфликт. Люди, которые защищают нас от врага и рискуют здоровьем и жизнью, имеют право на безоговорочное уважение и благодарность", – отметили в больнице.

В свою очередь глава Львовского облсовета Юрий Холод, которому "обидно", что Мальчевский "поступил так недостойно", призвал руководство указанной больницы "принять все допустимые законодательством шаги в отношении лица, которое позволяет себе так пренебрежительно относиться к нашим защитникам".

С чего начался конфликт

ОСМД "Львівська оселя" на проспекте Черновола, 67-Б, имеет подземный паркинг. Руководство ОСМД подтверждает, что одно из паркомест было предоставлено инвалиду, ветерану войны с россиянами. Врач Мальчевский, который и без того владеет двумя паркоместами в этом жилом комплексе, занял место ветерана и не реагирует на просьбу освободить его.

Дело в том, что свои места медик сдает в аренду.

Поскольку Мальчевский игнорирует просьбу освободить место, выделенное для ветерана, на него пожаловались правоохранителям, которых просили забрать с парковки авто врача эвакуатором. Однако полиция "убедилась, что это чисто гражданско-правовые отношения", и пока не вмешалась в ситуацию.

Реакция сообщества

На фото ниже – ветеран войны Николай Веремейчик. Он служил в Десантно-штурмовых войсках, но на войне получил ранение, потерял руку и получил инвалидность II группы. Это его паркоместо занял Мальчевский.

По его словам, он пытался "корректно пообщаться" с врачом, который занял его парковочное место. Тот сказал, что уважает Веремейчика, однако свою машину не убрал.

Теперь ветераны и действующие военные требуют немедленного увольнения врача.

Так, руководитель Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий Андрей Жолоб подчеркивает, что ветеранское сообщество Львова уже "не схавает" таких вариантов, как было раньше – нахамить и извиниться на камеру. Он отмечает, что "ответственность за паршивые поступки должна быть высокой" и в данном случае врача как минимум надо уволить.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно во Львове произошел другой громкий скандал. Напомним, что правоохранители официально сообщили жителю Львова Назарию Гусакову о подозрении по делу о мошенничестве на благотворительных сборах. Его дело следственные органы квалифицировали как "мошенничество, совершенное в особо крупных размерах".

Между прочим, расследование в отношении Назария Гусакова взял на личный контроль президент Владимир Зеленский.

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