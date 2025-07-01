Во Львове прощаются с украинским писателем и диссидентом Игорем Калинцом. Фото

Во Львове началось прощание с украинским поэтом, писателем, диссидентом и политзаключенным Игорем Калинцом, который отошел в вечность 28 июня 2025 года на 86-м году жизни. Провести его в последний путь пришли сотни людей.

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Об этом сообщает Укринформ. Прощание проходит в Архикафедральном соборе Святого Юра во Львове.

Игорь Калинец родился 9 июля 1939 года в городе Ходоров на Львовщине. Окончил филологический факультет Львовского университета, работал в областном архиве. За активное участие в диссидентском движении в 1972 году его приговорили к шести годам заключения строгого режима и трем годам ссылки.

Наказание он отбывал в Пермских лагерях вместе с такими известными украинскими диссидентами, как Иван Светличный, Василий Стус, Николай Горбаль и Степан Сапеляк. После возвращения во Львов в 1981 году Калинец работал во Львовской научной библиотеке имени Василия Стефаника.

В конце 1980-х годов он активно включился в общественную жизнь Львова, был одним из создателей украинского национального движения вместе со своей женой Ириной Калинец. Автор 17 сборников поэзии, многочисленных прозаических произведений и публицистических статей, он получил много премий и государственных наград.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем прославился поэт-диссидент Игорь Калинец, который умер в 85 лет.

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