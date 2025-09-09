Оружие, из которого убили Парубия, пока не нашли – прокуратура

На сегодня не найдено оружие, из которого 30 августа был убит украинский политик и общественный деятель Андрей Парубий во Львове. Об этом 9 сентября сообщил заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры Алексей Уманец. По его словам, поиски продолжаются на территориях, которые указывает подозреваемый.

Видео дня

Представитель прокуратуры уточнил для Радио Свобода, что подозреваемый неоднократно менял указания относительно места, где он якобы выбросил оружие. "Это участок лесной местности, и он не называет конкретного места", – объяснил Уманец.

Следственные обстоятельства

На месте преступления обнаружили восемь гильз, из которых четыре попали в тело политика. 1 сентября силовики задержали в Хмельницкой области 52-летнего жителя Львова Михаила Сцельникова. Он признался в содеянном и объяснил свой поступок местью за пропавшего сына.

Однако бывшая жена отрицает эту версию, подчеркивая, что сын пошел воевать добровольцем и не поддерживал отношений с отцом. Об отсутствии общения также заявили его собратья.

Правовая квалификация

Галицкий районный суд Львова переквалифицировал дело на умышленное убийство и посягательство на жизнь государственного деятеля. К производству добавили статью о незаконном обращении с оружием.

Санкция предусматривает от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы. В прокуратуре уточнили, что мотив подозреваемого – именно покушение на жизнь политика в связи с его деятельностью.

Обыск в квартире

Правоохранители провели обыски в доме подозреваемого. Там нашли боеприпасы, два пиротехнических изделия, 50 гильз, 85 контейнеров для пластиковых гильз, военные награды, лист с выдержкой законодательных статей, электронные носители, а также 33 ордена и медали СССР и Украины, значки и металлические звездочки. Следователи проверяют все возможные версии – от личной мести до убийства на почве государственной деятельности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Сцельников годами демонстрировал пророссийские позиции, симпатизировал СССР и критиковал Революцию достоинства. В ноябре 2022 года Сцельников участвовал в разговоре с российским блогером. Во время дискуссии он согласился с кремлевской версией о трагедии на вокзале в Краматорске, где погиб 61 человек.

Убийство Парубия

Андрея Парубия убили 30 августа на улице Ефремова во Львове. Убийца был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде, в городе объявляли план "Сирена" для его задержания.

Уже 1 сентября источники OBOZ.UA информировали, что подозреваемого в убийстве Парубия задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова год следил за политиком, используя три разных автомобиля.

Сам же Михаил Сцельников говорит, что мотивом его поступка была "месть лично украинской власти". Он признал свою вину и заявил, что будет просить, чтобы его внесли в списки на обмен на украинских военнопленных.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 сентября подозреваемого отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога.

В этот же день во Львове состоялось прощание с народным депутатом, бывшим председателем Верховной Рады Андреем Парубием, которого убили 30 августа из огнестрельного оружия. Политика похоронили на Лычаковском кладбище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!