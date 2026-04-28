Во Львове гражданин Австралии выпрыгнул со смотровой площадки Ратуши и погиб: все обстоятельства трагедии. Фото

Вечером во вторник, 28 апреля, во Львове совершил самоубийство 42-летний гражданин Австралии. Мужчина выпрыгнул со смотровой площадки башни Ратуши.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Львовского городского совета. Инцидент произошел около 20:25.

Известно, что на башню австралиец поднялся самостоятельно. На смотровой площадке он оставил прощальную записку.

В ней иностранец извинился за будущий беспорядок и призвал никого не обвинять в содеянном.

"На месте происшествия сейчас работают правоохранители, опрашивают свидетелей. Выражаем соболезнования близким погибшего", – сказано в сообщении.

