Влияет ли на отсрочку по уходу за родственником его трудоустройство: подробное объяснение

В Украине продолжают действовать правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу для лиц, осуществляющих постоянный уход за близкими родственниками. Одной из ситуаций является вопрос о сохранении права на отсрочку, если сам родственник официально трудоустроен или даже проходит службу в ВСУ.

Ключевым фактором для получения отсрочки является не уровень доходов родственника, а его физическая потребность в постоянном постороннем уходе. Об этом говорится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Юридический статус человека

Действующее законодательство гласит, что для получения отсрочки главной причиной является не уровень доходов родственника, а его физическая потребность в постоянном постороннем уходе, подтвержденная медицинским заключение.

Юристы отмечают, что украинское законодательство не содержит прямого запрета на трудоустройство для лиц с инвалидностью. Следовательно, если отец или жена военнообязанного имеют инвалидность и продолжают работать (например, дистанционно или на специально оборудованном месте), это не аннулирует их потребность в физической помощи в быту.

Служба родственника в ВСУ

Резонансным стал вопрос о случаях, когда лицо с инвалидностью II группы добровольно вступает в ряды ВСУ. По мнению адвокатов, даже в этой ситуации военнообязанный может претендовать на отсрочку по уходу.

"Факт прохождения службы не свидетельствует об отсутствии потребности в уходе в гражданской жизни. Закон не определяет, что работающее лицо или военнослужащий с инвалидностью автоматически теряет право на заботу со стороны близких", – отмечают юристы.

Ключевые условия для оформления

Несмотря на то, что работа родственника не является помехой, ТЦК и СП обращают внимание на другие критические условия, закрепленные в Постановлении Кабинета министров №560. Право на отсрочку по уходу за родителями предоставляется только в случае, если нет других трудоспособных лиц, обязанных по закону их содержать и ухаживать за ними.

Обязательным является наличие заключения медицинской комиссии о том, что лицо нуждается именно в постоянном постороннем уходе. Кроме того, для подтверждения реального положения дел необходимо получить соответствующий акт через органы местного самоуправления.

