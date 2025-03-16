Владимир Хавкин – недооцененный гений, спасший мир от чумы и холеры

Несмотря на то что научные открытия Владимира Хавкина невозможно переоценить – он спас человечество от двух смертельных болезней, чумы и холеры, – ученый является едва ли не самым недооцененным человеком в истории. Он работал в тяжелейших условиях в самых опасных уголках мира, где свирепствовали эпидемии, и рисковал жизнью, проверяя на себе свои изобретения. Тем не менее, невзирая на написанные его биографами книги, о Хавкине в мире вспоминают нечасто, да и на родине к его судьбе и достижениям только начинают проявлять интерес.

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Ученик Мечникова

Родился Владимир Хавкин (Вольдемар Мордехай Вольф Хаффкин) 15 марта (3 марта – по старому стилю) 1860 года в Одессе. Его отец Аарон Хавкин происходил из купеческой светской еврейской семьи. Матери Розалии не стало очень рано, после ее смерти семья переехала в Бердянск, где отец нашел место учителя. Начальное образование Вольдемар получил дома, учился в школе и гимназии Бердянска, а затем, вернувшись в Одессу, поступил на естественный факультет Новороссийского университета. Материальное положение студента Хавкина оставляло желать лучшего: у отца не было денег, чтобы ему помогать, а 20 копеек в день, которые в университете выдавали в качестве стипендии, едва хватало на еду. На помощь Владимиру пришел старший брат, присылавший ему по 10 рублей в месяц. Но будущий ученый не замечал неудобств – он был занят наукой, а в сферу его интересов входили не только естественные науки, но и физика с математикой, ни на что другое он просто не обращал внимания. Но зоологии его учил профессор Мечников, поэтому в результате Хавкин выбрал именно эту специализацию.

Тюрьма и вероятная ссылка

Во время учебы в университете Хавкин был связан с революционной организацией "Народная воля" и, по словам его биографов, даже какое-то время провел в застенках, куда попал после убийства генерал-майора Василия Стрельникова, которое всколыхнуло Одессу. Его арестовали с револьвером в руках, что в глазах полиции само по себе говорило о его вине. Хавкину грозила многолетняя ссылка, в которую он обязательно бы отправился, если бы не профессор Мечников. Он подключил все свои связи, чтобы добиться оправдания своего ученика. И Хавкина не только оправдали, но и дали ему окончить университет. Тема его диплома была связана с зоологией.

Несмотря на массовую эмиграцию евреев, которая шла полным ходом из-за многочисленных еврейских погромов, Хавкин решил остаться в Одессе, которая в то время была центром мировой микробиологии – помимо Мечникова, там работали такие мировые величины, как Николай Гамалея и Александр Безредка. Хавкин получил должность в Зоологическом музее, где проработал пять лет и опубликовал целый ряд научных работ. Но отношение к людям его национальности в Российской империи становилось все хуже, и Хавкин понимал, что сделать научную карьеру дома он не сможет. После того как Мечников уехал работать в Париж, он тоже задумался об эмиграции.

Швейцария, Париж, Институт Пастера

Первой страной, в которую он выехал, стала Швейцария. Там Хавкин прожил и проработал год, после чего перебрался в Париж, к Мечникову. В Институте Пастера он работал над темой возникновения смертельно опасных заболеваний человека и животных, причиной которых являются микробы, и защиты от них. Первым объектом изучения Владимира Ароновича стал брюшной тиф, вторым – холера. В борьбе с ней Хавкину удалось достичь выдающихся успехов: он создал теорию противохолерной вакцины: первая – "ослабленная" – прививка "запускала" иммунитет, а вторая – полноценная – усиливала его. Испытания на животных прошли успешно, а вот проверить прививку на людях возможности не было. Впрочем, вскоре у Хавкина появился пациент, да не простой, а королевской крови: за помощью к Пастеру обратился брат короля Сиама, принц Дамруи, попросив дать ему средство от холеры, а Пастер, в свою очередь, направил его к Хавкину. В 1892 году ученый обратился к российским властям с просьбой разрешить ему использовать свою вакцину на родине, где в то время буйствовала эпидемия холеры, но ему отказали. От болезни погибло много людей, которых можно было спасти, в том числе и композитор Петр Чайковский. Хавкин же продолжил работу над вакциной и добился в итоге абсолютного иммунитета. Результаты своих экспериментов ученый представил в Париже в июле 1892 года. Девять дней спустя Хавкин, убедившись в стопроцентной эффективности своего метода, испробовал его на себе: он подкожно ввел повышенную дозу вакцины – результатом стало повышение температуры, головная боль, слабость. Через шесть дней была введена вторая доза вакцины, после чего симптомы повторились, но вскоре сошли на нет.

Поездка в Индию

Проверить эффективность своей вакцины Хавкин решил в тех районах мира, где эпидемии холеры быстро вспыхивали и молниеносно распространялись. С этой целью он приехал в Индию, точнее – в Калькутту, которая считалась самой эпидемически опасной частью страны. Местные власти не пришли в восторг от появления Хавкина, и только после того, как он сделал прививку себе и четырем индийским врачам, они, убедившись в ее безвредности, дали ему возможность спокойно работать. В течение года Владимиру Ароновичу, который трудился без отдыха и выходных, удалось привить от холеры 25 тысяч человек, а смертность от болезни в Индии снизилась сначала на 72, а затем на 80 процентов. После этого Хавкин отправился в длительную экспедицию, которая продолжалась два с половиной года и прошла через Северную и Северо-Западную Индию до Пенджаба и Кашмира. Местная пресса вела против Хавкина шумную кампанию, называя его "шпионом", а вожди мусульманских племен обвиняли ученого, выступали против вакцинации и даже пытались отравить Владимира Ароновича, которого называли "белым доктором", змеиным ядом. К счастью, им это не удалось, но Хавкин заболел малярией, из-за чего вынужден был на некоторое время покинуть страну и отправиться в Европу.

Вакцина от чумы за три месяца

Возвращение ученого в Индию в октябре 1896 года совпало со вспышкой эпидемии бубонной чумы. На этот раз власти уже не вставляли ему палки в колеса, напротив – надеялись, что ему удастся побороть и это заболевание. Впоследствии эпидемия не только охватила всю Индию, но и распространилась на Австралию, Южную Африку и две Америки, дойдя до Египта, Англии и Франции. Хавкин, понимавший, что медлить нельзя, создал лабораторию, состоявшую из одной комнаты в Медицинского колледже Гранта в Бомбее, и с головой ушел в работу. Теперь, имея опыт работы над противохолерной вакциной, он знал, как надо действовать, и его целью была разработка метода не лечения, а предотвращения заражения путем выработки иммунитета. Ученому понадобилось всего три месяца – в декабре 1896 года вакцина была готова, а в январе 1897-го Владимир Аронович опубликовал основные положения своего метода. 10 января Хавкин втайне – об этом знали только два человека – сделал себе прививку от чумы и, несмотря на тяжелую реакцию организма, продолжил работу. Его противочумная лаборатория в Бомбее (ныне Мумбаи) со временем была реорганизована в Институт Хавкина.

Смерть в одиночестве

В конце жизни Хавкин, который никогда не был человеком религиозным, принял ортодоксальный иудаизм. Он вел жизнь философа, мыслителя и отшельника, много размышлял о судьбе своего народа, считая, что евреи должны создать свое государство в Палестине. Привлекали Хавкина и другие темы: так, в его архиве, который хранится в Израиле, можно найти монографию о творчестве Оноре де Бальзака, научный трактат о философии Шопенгауэра и дневники, которые Владимир Аронович вел всю жизнь – начиная с детства и заканчивая последними днями.

Выдающийся ученый скончался 26 октября 1930 года в Лозанне, в которой поселился за полтора года до этого. Поскольку ученый так и не обзавелся ни женой, ни детьми, он умер в одиночестве, завещав единственное свое богатство – ценные бумаги – еврейским религиозным школам в Восточной Европе.