Вкусный и полезный хлеб из брокколи: вкус вам приятно удивит

Брокколи – очень ценный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления супов, а также салатов. Еще из брокколи получится очень вкусная запеканка и даже хлеб.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептам вкусного хлеба из брокколи, с яйцами и специями.

Ингредиенты:

250 г брокколи

3-4 яйца

1 ч. л разрыхлителя с горкой

соль, перец

оливковое масло

120 г муки

Способ приготовления:

1. Брокколи переложите в блендер, добавьте яйца, оливковое масло, перебейте.

2. После в эту массу добавьте муку, разрыхлитель, перемешайте.

3. Выложите тесто в форму для запекания и готовьте в духовке 35-40 минут, температура 190 С.

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