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Вкусный и полезный хлеб из брокколи: вкус вам приятно удивит

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
162
Рецепт хлеба

Брокколи – очень ценный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления супов, а также салатов. Еще из брокколи получится очень вкусная запеканка и даже хлеб.

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Что приготовить из брокколи

Кулинар поделилась в Instagram рецептам вкусного хлеба из брокколи, с яйцами и специями.

Хлеб из брокколи

Ингредиенты:

  • 250 г брокколи
  • 3-4 яйца
  • 1 ч. л разрыхлителя с горкой
  • соль, перец
  • оливковое масло
  • 120 г муки

Способ приготовления:

1. Брокколи переложите в блендер, добавьте яйца, оливковое масло, перебейте.

Готовое тесто

2. После в эту массу добавьте муку, разрыхлитель, перемешайте.

Сколько выпекать хлеб

3. Выложите тесто в форму для запекания и готовьте в духовке 35-40 минут, температура 190 С.

Готовый хлеб

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