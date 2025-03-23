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Вкусный и полезный хлеб из брокколи: вкус вам приятно удивит
Брокколи – очень ценный и полезный овощ, который может быть основой для приготовления супов, а также салатов. Еще из брокколи получится очень вкусная запеканка и даже хлеб.
Кулинар поделилась в Instagram рецептам вкусного хлеба из брокколи, с яйцами и специями.
Ингредиенты:
- 250 г брокколи
- 3-4 яйца
- 1 ч. л разрыхлителя с горкой
- соль, перец
- оливковое масло
- 120 г муки
Способ приготовления:
1. Брокколи переложите в блендер, добавьте яйца, оливковое масло, перебейте.
2. После в эту массу добавьте муку, разрыхлитель, перемешайте.
3. Выложите тесто в форму для запекания и готовьте в духовке 35-40 минут, температура 190 С.
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