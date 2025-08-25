Вкусное соте из баклажанов: самый простой рецепт домашней закуски

Лучший овощ для приготовления вкусного соте – баклажаны и кабачки. Для яркого вкуса добавьте томатную пасту, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соте из баклажанов, с морковью и луком.

Ингредиенты:

Баклажан 3 шт.

Морковь 2 шт.

Лук 2 шт.

Болгарский перец 1 шт.

Томатная паста 100 г

Соль/перец

Кориандр

Способ приготовления:

1. Нарезать баклажан, морковь, лук и перец. Обжаривать отдельно баклажан, и отдельно морковь, лук и перец до золотистого цвета.

2. В обжаренные баклажаны добавляем томатную пасту и обжариваем вместе 5 минут. В обжаренный лук с морковью добавляем томатную пасту и болгарский перец, и обжариваем вместе 5 минут.

3. Смешайте обжаренные овощи и доведите до вкуса, охладите и можно есть!

