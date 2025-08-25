УкраїнськаУКР
Вкусное соте из баклажанов: самый простой рецепт домашней закуски

Лучший овощ для приготовления вкусного соте – баклажаны и кабачки. Для яркого вкуса добавьте томатную пасту, специи.

Видео дня
Соте из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соте из баклажанов, с морковью и луком. 

Ингредиенты: 

  • Баклажан 3 шт.
  • Морковь 2 шт.
  • Лук 2 шт.
  • Болгарский перец 1 шт.
  • Томатная паста 100 г
  • Соль/перец
  • Кориандр

Способ приготовления: 

1. Нарезать баклажан, морковь, лук и перец. Обжаривать отдельно баклажан, и отдельно морковь, лук и перец до золотистого цвета.

Овощи для блюда

2. В обжаренные баклажаны добавляем томатную пасту и обжариваем вместе 5 минут. В обжаренный лук с морковью добавляем томатную пасту и болгарский перец, и обжариваем вместе 5 минут. 

Сколько готовить соте

3. Смешайте обжаренные овощи и доведите до вкуса, охладите и можно есть!

Готовое соте

