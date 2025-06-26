Вкуснее и проще, чем котлеты: фаршированные запеченные грибы с фаршем и сыром

Если вам надоели котлеты, идеальной альтернативой будут фаршированные грибы. Для начинки можно использовать сыр, мясной фарш.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении и вкусных фаршированных грибов с фаршем и в панировочных сухарях.

Ингредиенты:

12 крупных шампиньонов

400 г фарша

соль и перец – по вкусу

100 г моцареллы (нарезанная кубиками)

2 яйца

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Грибы помойте, удалите ножку.

2. Смешайте фарш со специями.

3. Нафаршируйте грибы фаршем, сверху в фарш выложите кусок сыра.

4. Обмокните грибы в яичный кляр и сразу обваляйте в панировочных сухарях.

5. Выложите на противень с пергаментом, запекайте до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: