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Вкуснее и проще, чем котлеты: фаршированные запеченные грибы с фаршем и сыром
Если вам надоели котлеты, идеальной альтернативой будут фаршированные грибы. Для начинки можно использовать сыр, мясной фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении и вкусных фаршированных грибов с фаршем и в панировочных сухарях.
Ингредиенты:
- 12 крупных шампиньонов
- 400 г фарша
- соль и перец – по вкусу
- 100 г моцареллы (нарезанная кубиками)
- 2 яйца
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Грибы помойте, удалите ножку.
2. Смешайте фарш со специями.
3. Нафаршируйте грибы фаршем, сверху в фарш выложите кусок сыра.
4. Обмокните грибы в яичный кляр и сразу обваляйте в панировочных сухарях.
5. Выложите на противень с пергаментом, запекайте до готовности.
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