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Вкуснее и проще, чем котлеты: фаршированные запеченные грибы с фаршем и сыром

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт грибов

Если вам надоели котлеты, идеальной альтернативой будут фаршированные грибы. Для начинки можно использовать сыр, мясной фарш. 

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Сочные грибы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении и вкусных фаршированных грибов с фаршем и в панировочных сухарях. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 12 крупных шампиньонов
  • 400 г фарша
  • соль и перец – по вкусу
  • 100 г моцареллы (нарезанная кубиками)
  • 2 яйца
  • панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Грибы помойте, удалите ножку.

Грибы для блюда

2. Смешайте фарш со специями.

Приготовление грибов

3. Нафаршируйте грибы фаршем, сверху в фарш выложите кусок сыра.

Сыр для блюда

4. Обмокните грибы в яичный кляр и сразу обваляйте в панировочных сухарях.

Сколько готовить грибы

5. Выложите на противень с пергаментом, запекайте до готовности.

Готовые грибы

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