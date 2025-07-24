Вкуснее, чем запеканка: картофельный пирог с филе и грибами

Картофель – очень простой и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных первых, вторых блюд, а также пирогов, запеканок, закусок разных.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного картофельного пирога с филе и грибами.

Ингредиенты:

Картофель – 600 г

Соль, перец – по вкусу

Паприка – 1 ч.л.

Для начинки:

Куриное филе – 350 г

Чеснок – 3 зубчика

Масло и растительное масло – для жарки

Грибы – 200 г

Лук – 1 шт.

Перец сладкий – 1/2 шт.

Сливки (20%) – 250 мл

Яйца – 3 шт.

Твердый сыр – 150 г

Соль, перец — по вкусу

Петрушка сушеная – 1 ч.л

Паприка

Способ приготовления:

1. Отварите картофель в мундире в подсоленной воде. Выложите в смазанную форму для тарта. Разровняйте по дну и сформируйте бортики. Чтобы картофель не прилипал к ложке, смачивайте ложку водой. Добавьте соль, перец, паприку и масло. Запекать при температуре 200°С 25-30 минут.

2. Начинка: обжарьте на масле и масле лук, чеснок, грибы, куриное филе и перец.

3. В миске смешайте яйца, сливки, сыр и специи. Влейте к начинке. Все тщательно смешать и выложить на основу из картофеля. Посыпать сыром и запекайте тарт 25-30 минут при 180С.

В конце можно посыпать свежей зеленью. Дайте немного остыть перед подачей!

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