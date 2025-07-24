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Вкуснее, чем запеканка: картофельный пирог с филе и грибами

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт блюда

Картофель – очень простой и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных первых, вторых блюд, а также пирогов, запеканок, закусок разных.

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Сытный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного картофельного пирога с филе и грибами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Картофель – 600 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Куриное филе – 350 г
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Масло и растительное масло – для жарки
  • Грибы – 200 г
  • Лук – 1 шт.
  • Перец сладкий – 1/2 шт.
  • Сливки (20%) – 250 мл
  • Яйца – 3 шт.
  • Твердый сыр – 150 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Петрушка сушеная – 1 ч.л
  • Паприка

Способ приготовления:

1. Отварите картофель в мундире в подсоленной воде. Выложите в смазанную форму для тарта. Разровняйте по дну и сформируйте бортики. Чтобы картофель не прилипал к ложке, смачивайте ложку водой. Добавьте соль, перец, паприку и масло. Запекать при температуре 200°С 25-30 минут.

Картофельная основа

2. Начинка: обжарьте на масле и масле лук, чеснок, грибы, куриное филе и перец.

Начинка для тарта

3. В миске смешайте яйца, сливки, сыр и специи. Влейте к начинке. Все тщательно смешать и выложить на основу из картофеля. Посыпать сыром и запекайте тарт 25-30 минут при 180С.

Сколько запекать пирог

В конце можно посыпать свежей зеленью. Дайте немного остыть перед подачей!

Готовый пирог

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