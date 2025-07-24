Вкуснее, чем запеканка: картофельный пирог с филе и грибами
Картофель – очень простой и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных первых, вторых блюд, а также пирогов, запеканок, закусок разных.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного картофельного пирога с филе и грибами.
Ингредиенты:
- Картофель – 600 г
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – 1 ч.л.
Для начинки:
- Куриное филе – 350 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Масло и растительное масло – для жарки
- Грибы – 200 г
- Лук – 1 шт.
- Перец сладкий – 1/2 шт.
- Сливки (20%) – 250 мл
- Яйца – 3 шт.
- Твердый сыр – 150 г
- Соль, перец — по вкусу
- Петрушка сушеная – 1 ч.л
- Паприка
Способ приготовления:
1. Отварите картофель в мундире в подсоленной воде. Выложите в смазанную форму для тарта. Разровняйте по дну и сформируйте бортики. Чтобы картофель не прилипал к ложке, смачивайте ложку водой. Добавьте соль, перец, паприку и масло. Запекать при температуре 200°С 25-30 минут.
2. Начинка: обжарьте на масле и масле лук, чеснок, грибы, куриное филе и перец.
3. В миске смешайте яйца, сливки, сыр и специи. Влейте к начинке. Все тщательно смешать и выложить на основу из картофеля. Посыпать сыром и запекайте тарт 25-30 минут при 180С.
В конце можно посыпать свежей зеленью. Дайте немного остыть перед подачей!
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