Вкуснее, чем со шпротами: оригинальные бутерброды с киви для праздничного стола

Если вам надоели бутерброды со шпротами, тогда можно приготовить не менее вкусные бутерброды, но с киви, которые имеют очень оригинальный вкус. А дополнит блюдо вкусная и оригинальная намазка из сыра, с чесноком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутебродов с киви, и очень вкусной намазкой.

Ингредиенты:

Багет

Киви

Яйца

Сырок плавленый

Чеснок, перец

Майонез

Зелень

Способ приготовления:

1. Багет порежьте, обжарьте на сухой сковороде.

2. Натрите сыр, яйца, чеснок, добавьте майонез, специи и перемешайте.

3. Намажьте намазкой багет, сверху киви и зелень.

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