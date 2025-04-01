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Вкуснее, чем со шпротами: оригинальные бутерброды с киви для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
474
Рецепт бутербродов

Если вам надоели бутерброды со шпротами, тогда можно приготовить не менее вкусные бутерброды, но с киви, которые имеют очень оригинальный вкус. А дополнит блюдо вкусная и оригинальная намазка из сыра, с чесноком.

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Бутерброды с киви

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутебродов с киви, и очень вкусной намазкой.

Рецепт бутербродов

Ингредиенты:

  • Багет
  • Киви
  • Яйца
  • Сырок плавленый
  • Чеснок, перец
  • Майонез
  • Зелень

Способ приготовления:

1. Багет порежьте, обжарьте на сухой сковороде.

Багет для блюда

2. Натрите сыр, яйца, чеснок, добавьте майонез, специи и перемешайте.

Намазка из сыра

3. Намажьте намазкой багет, сверху киви и зелень.

Готовые бутерброды

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