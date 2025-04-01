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Вкуснее, чем со шпротами: оригинальные бутерброды с киви для праздничного стола
Если вам надоели бутерброды со шпротами, тогда можно приготовить не менее вкусные бутерброды, но с киви, которые имеют очень оригинальный вкус. А дополнит блюдо вкусная и оригинальная намазка из сыра, с чесноком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутебродов с киви, и очень вкусной намазкой.
Ингредиенты:
- Багет
- Киви
- Яйца
- Сырок плавленый
- Чеснок, перец
- Майонез
- Зелень
Способ приготовления:
1. Багет порежьте, обжарьте на сухой сковороде.
2. Натрите сыр, яйца, чеснок, добавьте майонез, специи и перемешайте.
3. Намажьте намазкой багет, сверху киви и зелень.
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