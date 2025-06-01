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Вкуснее, чем шашлык: шампиньоны с фаршем на мангале за 10 минут
Шампиньоны могут быть не только основой для салатов и закусок, но еще их можно готовить на огне. А еще очень вкусно будет – нафаршировать их мясным фаршем и готовить на огне или же в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных шампиньонов на огне.
Ингредиенты:
- Шампиньоны крупные – 1 кг
- Фарш – 500 г
- Соевый соус – 70 г
- Масло – 50 мл
- Майонез – 2 ст.л
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Петрушка – 1 небольшой пучок
- Вода – 50 мл
- Сыр твердый – 200 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Грибы помыть и обсушить. Отрезать ножки.
2. Добавить майонез, соевый соус и чеснок. Все тщательно смешать и оставить на 30 минут.
3. К фаршу добавить соль, перец, петрушку, тертый сыр и воду. Все тщательно перемешать. В каждую шапочку гриба положить фарш.
4. Нанизать на шампура, жарить до готовности.
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