Вкуснее, чем шашлык: шампиньоны с фаршем на мангале за 10 минут

Шампиньоны могут быть не только основой для салатов и закусок, но еще их можно готовить на огне. А еще очень вкусно будет – нафаршировать их мясным фаршем и готовить на огне или же в духовке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных шампиньонов на огне.

Ингредиенты:

Шампиньоны крупные – 1 кг

Фарш – 500 г

Соевый соус – 70 г

Масло – 50 мл

Майонез – 2 ст.л

Чеснок – 2-3 зуб.

Петрушка – 1 небольшой пучок

Вода – 50 мл

Сыр твердый – 200 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы помыть и обсушить. Отрезать ножки.

2. Добавить майонез, соевый соус и чеснок. Все тщательно смешать и оставить на 30 минут.

3. К фаршу добавить соль, перец, петрушку, тертый сыр и воду. Все тщательно перемешать. В каждую шапочку гриба положить фарш.

4. Нанизать на шампура, жарить до готовности.

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