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Вкуснее, чем шашлык: шампиньоны с фаршем на мангале за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
954
Рецепт грибов

Шампиньоны могут быть не только основой для салатов и закусок, но еще их можно готовить на огне. А еще очень вкусно будет – нафаршировать их мясным фаршем и готовить на огне или же в духовке.

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Фаршированные шампиньоны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных шампиньонов на огне.

Как вкусно запечь шампиньоны на огне

Ингредиенты:

  • Шампиньоны крупные – 1 кг
  • Фарш – 500 г
  • Соевый соус – 70 г
  • Масло – 50 мл
  • Майонез – 2 ст.л
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Петрушка – 1 небольшой пучок
  • Вода – 50 мл
  • Сыр твердый – 200 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Грибы помыть и обсушить. Отрезать ножки.

Сырые грибы

2. Добавить майонез, соевый соус и чеснок. Все тщательно смешать и оставить на 30 минут.

Мясная начинка

3. К фаршу добавить соль, перец, петрушку, тертый сыр и воду. Все тщательно перемешать. В каждую шапочку гриба положить фарш.

Приготовление грибов

4. Нанизать на шампура, жарить до готовности.

Готовые грибы

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