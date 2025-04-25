Вкуснее, чем шашлык: очень мягкая тушеная свинина с черносливом и овощами

Если вы хотите вкусное мясное блюдо, но не хотите тратить много времени для приготовления, тогда выбирайте свинину, она готовится очень просто. Еще ее можно как быстро пожарить, сварить или просто стушить, все варианты приготовления элементарны.

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Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусной тушеной свинины с черносливом, луком и морковью.

Ингредиенты:

Свинина 1 кг.

Морковь 2 шт.

Лук 2 шт.

Чернослив по вкусу

Любимые специи

Вода

Способ приготовления:

1. На дно формы налейте немного масла.

2. Сверху положите нарезанный полукольцами лук, тогда нарезанное крупными кусочками мясо, далее чернослив, тертую морковь, чем больше моркови тем нежнее мясо будет, и снова мясо, чернослив, лук, морковь, добавляем специи, воду, она должна почти покрывать все ингредиенты но не полностью.

3. Накройте кастрюлю, отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1.45 -2 часа.

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