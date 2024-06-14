'Вилка' и 'виделка': почему эти слова украинского языка разные и совсем не синонимичные

Важно заботиться о чистоте украинского языка и избавляться от русизмов. Некоторые слова могут ошибочно считаться языковой калькой.

Видео дня

Например, в украинском языке есть две лексемы, "виделка" и вилка", при чем последняя может казаться русизмом. OBOZ.UA разбирался, есть ли в украинском языке слово "вилка" и что оно означает.

В Академическом толковом словаре указано, что слово "вилка" может употребляться в значении "виделка".

Фактически источник отмечает, что эти лексемы являются синонимами. И "вилка", и "виделка" представляют собой приборы для еды, имеющие форму ручки с несколькими зубцами.

Поэтому хотя слово "вилка" можно употреблять, но лучше отдать предпочтение аутентичному слову на обозначение исключительно орудия для еды – "виделка".

Вилка – это также техническое слово, обозначающее деталь механизма, прибора, имеющего раздвоенный конец.

Например:

Петро похитав головою і вийняв вилку штепселя – радіо не працювало.

А "виделка" – это исключительно столовый предмет в виде ручки с несколькими зубцами, которым берут и кладут в рот куски пищи.

Например:

Усе срібне-золоте, усе срібне-золоте! І ложки, і тарілки, і ножі, і виделки (Г. Квітка-Основ'яненко).

Тарілки, ножі й вилки загарчали, як собаки, аж підскочили (І. Нечуй-Левицький).

В салоні пані Олімпії говір, брязкіт вилок та ножів об тарілки (І. Франко).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевести "способный" на украинский и почему два варианта нельзя путать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.