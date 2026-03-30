Ветеринар предостерег от владения пятью породами собак: некоторые вас удивят

Известный ветеринар поделился пятью породами собак, которых он никогда бы не имел, и некоторые в этом списке могут шокировать, учитывая, что они являются любимцами среди любителей собак.

Доктор Амир Анвари – практикующий ветеринар в Южной Африке – в своем новом видео в TikTok обратился к будущим владельцам домашних животных с предостережением.

Его заявление охватывает ряд факторов – распространенные осложнения со здоровьем, проблемы с питанием и тот факт, что как практикующий ветеринар, он сам не имел бы достаточно времени, чтобы обеспечить определенным породам собак дополнительную стимуляцию, в которой они отчаянно нуждаются.

Такса

Основная причина заключается в том, что они склонны к проблемам со спиной, а именно к состоянию, которое называется заболеванием межпозвоночных дисков (ЗМД).

"Это может варьироваться от легкой боли в спине до полного паралича задних конечностей. Это состояние можно исправить хирургическим путем, но это чрезвычайно болезненно и дорого, поэтому я, как владелец собаки, не хотел бы рисковать, заводя таксу по этой причине. Каждая четвертая такса страдает межпозвоночной дегенерацией, поэтому я не советовал бы это делать", – сказал ветеринар.

Лабрадор-ретривер

По его мнению, лабрадоры-ретриверы, несмотря на то, что это очень популярная порода, не идеально подходят для их содержания: "Далее идут лабрадоры, также очень хорошая порода, они мне очень нравятся, но для меня их проблема заключается в двух вещах. Во-первых, они очень зависимы от еды. Они так любят еду, что найдут ее где угодно, они подберут все, что есть на полу".

"Во-вторых, они очень склонны к избыточному весу. На самом деле это генетическая проблема у лабрадоров. Итак, у вас есть сочетание собаки, которая любит есть все подряд и очень мотивирована едой, и собаки, которая также набирает лишний вес, когда ест что-то", – сказал Анвари.

Шарпей

Шарпеи – следующая порода собак в списке пород, которых следует избегать, по словам специалиста.

"Шарпеев разводят с этими характерными кожными складками. Риск заключается в том, что они могут заболеть кожным дерматитом, который, по сути, является инфекцией между кожными складками, поскольку они поглощают влагу", - пояснил ветеринар.

Бельгийский малинуа

Четвертой в списке пород собак, которых он бы не хотел иметь, является бельгийский малинуа.

Объясняя, что эта чрезвычайно умная порода требует дополнительной стимуляции и является чрезвычайно "требовательной", ветеринарный врач делится: "Эти собаки слишком умные и требуют слишком много умственной стимуляции и слишком много физических упражнений. У меня в сутках недостаточно часов, чтобы бельгийский малинуа был счастливым и стимулированным".

Французский бульдог

Последняя порода собак в этом списке, – это французские бульдоги.

Признавая, что обожает французских бульдогов, врач рассказывает о проблемах со здоровьем, из-за которых они есть в его личном списке запрещенных.

"Я люблю французских бульдогов, но у них аллергия на планету Земля. Если это не аллергия, то проблемы со спиной. Если это не проблемы со спиной, то это проблемы с дыханием из-за их брахицефальной (плоской морды) природы", – говорит врач.

