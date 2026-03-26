Дрессировщик назвал три породы собак, которых бы никогда не заводил

Выбирая собаку, следует учитывать множество факторов. От характера до требований к активности, вы должны убедиться, что выбранный вами компаньон действительно соответствует вашему образу жизни. Например, если вы не готовы выгуливать собаку не менее двух часов ежедневно, возможно, вам стоит избегать некоторых из них.

Уилл Атертон, дрессировщик собак, рассказал в своем TikTok о породах, которыми он увлекается, но которые не подходят для его жизни как бихевиориста, хотя это не потому, что они проблемные животные.

Они просто не интегрировались бы в его образ жизни, и, как следствие, собака не удовлетворяла бы его потребности, и наоборот.

Кангальская овчарка

Уилл заявил, что это, вероятно, одна из его "самых любимых пород в мире". Он отметил, что ценит их "героическую стойкость". Они имеют "невероятную внешность", "спокойные" и "сильные", а также "выведены для самостоятельной охраны скота".

Но при этом им нужен простор и постоянная активность, которую не все могут обеспечить.

Кане-корсо

По словам специалиста, часто эта порода создает "трудности и вызовы".

Тем не менее, он признал, что они "удивительные собаки, верные, серьезные и невероятно способные", но пришел к выводу, что они просто ему не подходят.

Дело в том, что у него уже был опыт содержания этой собаки, и она ему не понравилась.

Джек-рассел-терьер

Уилл признался, что вырос рядом с этими собаками, и некоторые из его самых первых детских воспоминаний связаны с джек-расселами его семьи, что делает их "невероятно близкими" его сердцу.

Он выразил мнение, что "любит и обожает их настойчивость, дерзость и воинственность". Однако реальность остается такой: "они просто очень упорно работают".

Хотя Уилл "ценит" их личности, они просто не подходят к его "повседневной" жизни на данный момент, поэтому потенциальным владельцам нужно быть готовыми справиться с их дерзостью.

