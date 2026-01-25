Ветеринар назвал 5 пород собак, которых не советовал бы заводить новичкам

Наличие собаки может улучшить вашу жизнь множеством способов, но это также может привести к значительным затратам на ветеринарные услуги.

По этой причине ветеринар Амир Анвари решил рассказать о пяти породах, которые он не рекомендовал бы начинающим владельцам, и почему людям стоит пересмотреть свое решение, прежде чем заводить собаку, пишет Express.

Амир сказал, что никогда не завел бы ротвейлера из-за его силы и мощных защитных инстинктов. Он объяснил: "Если вы не социализируете их, не дрессируете с раннего возраста и не даете им очень сильного лидерства, они могут стать агрессивными".

Он добавил, что многим начинающим владельцам трудно управлять ими, что может привести к проблемам с поведением.

Далее он сказал, что никогда не рекомендовал бы джек-рассела начинающему владельцу из-за их интенсивного охотничьего инстинкта. Поскольку джек-расселы – это маленькие собаки, многие люди их недооценивают.

Он продолжил, отметив, что они имеют "сильный характер" и высокий охотничий инстинкт, и могут со временем получить серьезные проблемы с поведением, если не получают достаточной умственной стимуляции.

Описывая сибирских хаски как "упрямых" и "мастеров побега", Амир сказал, что некоторые люди заводят их, не понимая, сколько усилий это требует.

Четвертой породой, от которой Амир предостерегал, были акиты. Он описал этих собак как "чрезвычайно независимых" и предупредил, что они могут стать довольно неконтролируемыми.

Последняя порода в этом списке – бельгийский малинуа. "Им требуется чрезвычайное количество физической и умственной стимуляции, чтобы просто оставаться довольными. Вы должны тщательно исследовать эту породу и убедиться, что это то, чего вы хотите, прежде чем покупать ее", - предупредил ветеринар.

