Почему на самом деле собаки едят траву: распространенные причины

Такое поведение наблюдают у большинства собак, и часто владельцы делают поспешные ошибочные предположения относительно его значения. Однако ветеринарка Николь Рус точно объяснила, почему собаки едят траву, и когда это является поводом для беспокойства.

В соответствующем видео в TikTok она объяснила, что чаще всего причиной является скука или любопытство. Также специалист предположила, что это может быть связано с поведением их предков. "Это может происходить от их предков, которые потребляли растительную массу как часть своего рациона, возможно, в поисках дополнительной клетчатки", – объяснила она.

Тем не менее, два объяснения, которые обычно вызывают у владельцев больше всего беспокойства, – это расстройство желудка и дефицит питательных веществ. "Одна из причин, которая беспокоит многих владельцев домашних животных, заключается в том, что некоторые собаки едят траву, чтобы успокоить расстройство желудка или вызвать рвоту", – сказала эксперт. "Если ваша собака часто ест траву и испытывает дискомфорт, важно проконсультироваться с ветеринаром".

Она также отметила, что собаки могут потреблять траву – или даже почву – в поисках микроэлементов, которых им может не хватать в рационе.

Давая свои общие рекомендации, Николь подытожила: "Если ваш пушистый друг лишь изредка ест траву и вполне здоров, обычно нет причин для волнения. Но если потребление растений становится частой привычкой, мудрым шагом будет визит к ветеринару".

