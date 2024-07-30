Ветер наконец утихнет: синоптики сообщили об изменении погоды

Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Украине уже 31 июля меняется погода. Ветер уже начинает утихать, и завтра он будет северо-западным, с порывами не более 7-12 м/с.

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Как сообщает "Укргидрометцентр", завтра в стране будет переменная облачность, но без осадков. Лишь на северо-востоке и востоке Украины днем местами возможен кратковременный дождь.

"Температура ночью 11-16°, в западных областях 8-13°, днем 22-27°. На юге страны ночью 14-19°, днем 25-30°", – отметили синоптики.

Соответствующая переменная облачность без осадков ожидается и в Киевской области. Ночью метеорологи прогнозируют прохладу с 11 до 16°, но днем будет 22-27°. В Киеве ночью 13-15°, днем около 25°.

Хотя о сильной и чрезвычайной жаре в Украине синоптики уже не говорят, из-за температурных аномалий дано предупреждение о пожарной опасности. Она продлится до 2 августа везде, кроме Ровенской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской и Черновицкой областей.

Уровень пожарной опасности назван чрезвычайным.

Напомним, что 29 июля Землю покрыла мощная магнитная буря. Она продлится до 1 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ученые предупреждали, что вслед за самой мощной за шесть лет вспышкой на Солнце ожидаются новые вспышки. Солнце следует к своему максимуму, который достигнет примерно в июле 2025 года, поэтому возможны еще более интенсивные вспышки и выбросы коронарной массы.

Кстати, на днях в Киеве заметили редкое атмосферное оптическое явление – гало. Он выглядит как светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца, его появление свидетельствует об изменениях погоды.

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