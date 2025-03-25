Вероятные заморозки: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется новая волна похолодания. Карта

В среду, 26 марта, почти по всей территории Украины будет преобладать сухая погода без существенных осадков. Столбики термометров местами поднимутся до +19 градусов.

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Об этом в своем Telegram-канале рассказала синоптик Наталья Диденко. Также она предупредила о возможных заморозках, которые ожидаются после 6 апреля.

"Завтра дожди более вероятны в восточных областях и в южной части. Однако преимущественно осадки пройдут там в ближайшую ночь и завтра утром", – говорится в сообщении.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+17 градусов, на юге потеплеет "до отличных +19 градусов". В то же время в Черниговской, Харьковской и Сумской областях будет прохладнее – +8…+12 градусов.

В Киеве 26 марта осадки не прогнозируются и даже порадует солнце. Воздух будет достаточно свежий: ночью столбики термометров опустятся до +2…+5 градусов, а днем температура поднимется до +10…+12 градусов.

"С этой ночи укрывайтесь теплее. Не мерзните. Особенно к концу следующей недели - тогда и ночью ощутимо похолодает, а после 6-го апреля вероятны заморозки, и днем будет где-то в пределах +5+10 градусов", – подчеркнула Диденко.

Напомним, во вторник, 25 марта, часть Украины накроют дожди. Осадки ожидаются ночью в северных, большинстве западных и центральных областях; днем – местами на Левобережье и в Карпатах. На высокогорье восточной части Закарпатской области 25 марта ожидается значительная снеголавинная опасность третьего (оранжевого) уровня.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в некоторых регионах объявили о завершении отопительного сезона. Официальное отключение отопления уже произошло в Херсоне. Также батареи досрочно отключали во Львове, правда, временно и днем. О решении закончить "зиму" заявили 23 марта и в Киеве – отключение тепла было назначено на 24 марта.

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