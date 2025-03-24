Батареи уже становятся холодными: какие города Украины досрочно завершили отопительный сезон

В Украине на фоне значительного и, как ожидается, уже стабильного потепления местные власти в некоторых регионах начали объявлять о завершении отопительного сезона. Так, официальное отключение отопления уже произошло в Херсоне. Также батареи досрочно отключали во Львове, правда временно и только днем. О решении закончить "зиму" заявили 23 марта и в Киеве – отключение тепла назначили на 24 марта. На очереди – другие облцентры и более мелкие населенные пункты.

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Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля. НАК "Нафтогаз Украины" еще не комментировал завершение отопительного сезона, однако окончательные решения о прекращении подачи тепла в дома принимают местные власти – это происходит, когда по прогнозу в течение трех дней среднесуточная температура в регионе будет превышать +8 градусов, пишет OBOZ.UA.

Киев завершает отопительный сезон

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что отопительный сезон в столице планируют завершить 24 марта, учитывая существенное потепление. Кроме того, по его словам, власти города "руководствуются необходимостью рационального использования природного газа".

"С понедельника приступим к отключению от теплоснабжения жилых домов. Здания же учреждений социальной сферы – медучреждения, детсады, школы и другие будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей", – заявил городской голова.

Стоит учитывать, что отключение будет происходить постепенно. Из-за размера системы теплоснабжения Киева на ее полное развертывание и завершение работы требуется около недели.

Кличко признал, что по сравнению с прошлым годом отопление отключать на несколько дней раньше, "поскольку позволяет температура воздуха". Напомним, в 2024 году отопительный сезон в Киеве официально закончился 28 марта.

Херсонская область уже без тепла, но есть исключения

В Херсонской области завершен отопительный сезон. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко ранее подписал распоряжение, согласно которому 12 марта завершился отопительный сезон для объектов социально-культурной сферы и других потребителей централизованного отопления.

Впрочем, для жильцов домов и квартир, оборудованных системами индивидуального отопления, отопительный период формально является более долгим. Он завершится 30 апреля 2025 года. Это важно для тех, кто пользуется льготным тарифом на электрическое индивидуальное отопление – в течение официального "зимнего" сезона они платят вдвое меньше за первые 2000 кВт*ч в месяц.

Львовская область: тепло в дома львовян временно не подавали днем

Во Львове с 20 по 22 марта временно прекращали теплоснабжение днем – до 20:00. Причина – повышение температуры воздуха. Как объясняли в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львоского горсовета, приостановка отопления в дневное время была призвана "обеспечить комфортные условия в помещениях", а сами жители смогут сэкономить на оплате за тепло. В то же время, все школы, садики, поликлиники и больницы получали тепло круглосуточно.

С 23 марта отопительный сезон в городе полноценно возобновили из-за снижения температуры воздуха. В то же время, в горсовете напомнили, что более 96% жилого фонда Львова имеет общедомовые счетчики, поэтому жильцы сами могут регулировать подачу тепла.

В Черновцах могут завершить отопительный сезон: дата

С 1 апреля в Черновцах могут завершить отопительный сезон, говорится в проекте решения, обнародованном на сайте Черновицкого горсовета. Проект будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета 25 марта. В документе говорится, что завершение отопительного сезона рассматривают во исполнение распоряжения Черновицкой ОВА и, учитывая прогноз областного гидрометцентра.

Днепропетровщина: Каменское будет без тепла и с гидравлическими испытаниями

С сегодняшнего дня, 24 марта, в Каменском тоже завершают отопительный сезон. Соответствующее решение было принято исполкомом городского совета. КП "Каменская теплоснабжающая компания" также предупредила, что в связи с завершением отопительного сезона, с 26 марта будут проводить гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных теплосетей.

Отопление в самом Днепре, вероятно, отключат в конце марта. Об этом косвенно свидетельствуют итоги отопительного сезона 2024-2025, обнародованные на сайте Днепровского городского совета. Окончательная дата прекращения подачи тепла зависит от среднесуточной температуры воздуха.

Одесская область: отопление отключат в Белгород-Днестровском

В Белгород-Днестровском Одесской области отопительный сезон завершится уже во вторник, 25 марта. Такое решение принял исполнительный комитет Белгород-Днестровского городского совета,. "Исполнительным комитетом принято решение о завершении 25 марта 2025 года отопительного сезона для жилого сектора, бюджетных учреждений и других потребителей Белгород-Днестровского городс.кой территориальной громады", – говорится в сообщении.

В самой Одессе точная дата, когда отключат отопление, еще не известна. Но жителям города следует следить за официальными сообщениями Одесского городского совета, чтобы узнавать актуальную информацию о завершении отопительного сезона.

Хмельницкая область: уровень подачи тепла снизили

В населенных пунктах области, где есть централизованное отопление, продолжается отопительный сезон. Однако из-за улучшения погодных условий в Хмельницком снижен уровень поставки тепла. При этом решения об окончании отопительного сезона еще не принималось.

Как сообщал OBOZ.UA, клиенты "Нефтегаза", обслуживающего 98%, или более 12 млн домохозяйств, могут получить платежку с начисленным долгом – даже если на самом деле его нет. Чаще это происходит из-за ошибки в уникальном лицевом счете.

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