Отдельные регионы Украины затянет дождями: синоптики дали прогноз погоды на вторник

Во вторник, 25 марта, часть Украины накроет дождливая погода. Осадки ожидаются ночью в северных, большинстве западных и центральных областях; днем – местами на Левобережье и в Карпатах.

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Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что порывистый ветер не утихнет. В общей сложности его скорость составит 7-12, но ночью в восточных областях местами будут порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью в среднем +3...+8; днем +9...+14, но на юге страны до +13...+18 градусов.

На Киевщине и в Киеве во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью в области +3...+8, днем +9...+14. В Киеве ночью +6...+8, а днем +11...+13 градусов.

Предупреждение о снеголавинной опасности

На высокогорье восточной части Закарпатской области 25 марта ожидается значительная снеголавинная опасность третьего (оранжевого) уровня.

Предупреждение о прохождении максимального уровня паводка

Синоптики сообщили, что 25 марта на реках суббассейна Тисы (Закарпатская область) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,1 м, на участке Большой Бычков – Вилок на 0,8-1,7 м, в нижнем течении реки Боржава на 1,5–2,3 м; без угрозы негативных последствий.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине местные власти в некоторых регионах начали объявлять о завершении отопительного сезона. Официальное отключение отопления уже произошло в Херсоне. Также батареи досрочно отключали во Львове, правда временно и только днем. О решении закончить "зиму" заявили 23 марта и в Киеве – отключение тепла назначили на 24 марта. На очереди – Луцк, Черновцы, и другие города.

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