Вернулся из Литвы и пошел воевать: на фронте погиб штурмовик Даниил Смирнов. Фото

К сожалению, в войне с российскими оккупантами гибнут лучшие сыны Украины. Так, 28 августа погиб военнослужащий Даниил Смирнов, известный среди побратимов под позывным "Серфер". Даниил служил в составе Международного легиона Главного управления разведки.

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Печальную новость о смерти воина сообщила его жена, Ева "Юнга" Смирнова. Женщина пообещала отомстить за мужа.

Прощание с Серфером

Ева ушла на фронт, когда ей исполнилось 18. Она – оператор FPV-дронов бригады НГУ "Рубеж". Пара познакомилась на войне. Сейчас девушка беременна, Ева говорит, что их сын должен родиться уже через несколько недель.

А после этого женщина обещает вернуться на фронт и отомстить за любимого.

Прощание с Даниилом состоится 3 сентября в Киеве. Отпевание пройдет в Михайловском Златоверхом соборе, после чего военнослужащего похоронят на Лесном кладбище.

Что известно о Герое

Даниил служил старшим сержантом подразделения "ЯнгКиллерсГруп" в составе Международного легиона Главного управления разведки. Ранее он командовал штурмовой группой 2-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Свой позывной "Серфер" мужчина получил из-за увлечения серфингом – с детства он регулярно приезжал на Бали (где живет его мать), тренировался и участвовал в соревнованиях.

В начале полномасштабного вторжения России в 2022 году Смирнову было 16 лет. После окончания школы он помогал территориальной обороне, а впоследствии уехал в Литву, где поступил в ВУЗ на специальность "психология".

Но уже в 17 лет Даниил вернулся в Украину и пытался вступить в армию.

По достижении 18-летия он подписал контракт с 3-й штурмовой бригадой. Даниил воевал на Авдеевском направлении, в частности в районе Авдеевского коксохимического завода. Во время боев вблизи Семеновки он получил осколочные ранения и проходил реабилитацию.

После выздоровления Смирнов продолжил службу уже в Международном легионе Главного управления разведки.

Другие герои страны

В Фастове Киевской области 29 августа остановилось сердце военного Геннадия Сердюка. Воин до конца оставался верным присяге.

Он впервые встал на защиту Украины ещё в 2015 году, после демобилизации вернулся к мирной жизни, но с началом полномасштабного вторжения вновь взял на себя ответственность за защиту своей страны – в 2022 году вступил в ряды территориальной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Анатолий Бабич. Сердце защитника Украины остановилось 15 июня 2026 года.

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