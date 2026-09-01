Остался верен присяге: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Геннадия Сердюка. Фото

29 августа в Фастове Киевской области остановилось сердце военнослужащего Геннадия Сердюка. Воин до самого конца оставался верным присяге.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"29 августа 2026 года остановилось сердце Геннадия Олеговича Сердюка – защитника Украины, любящего мужа, отца и дедушки", – говорится в сообщении.

Герой родился в Киеве. Окончил школу № 226, получил профессию токаря в профессионально-техническом училище. После учебы работал на заводе, прошел срочную военную службу. В 1990 году женился и впоследствии стал отцом двоих детей. Позже семья переехала в Фастов, который стал для Геннадия родным домом.

В 2015 году он впервые встал на защиту Украины. После демобилизации вернулся к мирной жизни, но с началом полномасштабного вторжения вновь взял на себя ответственность за защиту своей страны – в 2022 году вступил в ряды территориальной обороны.

"Геннадий до последнего оставался защитником Украины. 29 августа его сердце остановилось из-за болезни. В скорби остались жена Майя, сын Максим, дочь Анастасия и внуки", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.U, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Анатолий Бабич. Сердце защитника Украины остановилось 15 июня 2026 года.

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